Universitario vs Alianza Universidad EN VIVO ONLINE por el Clausura

Este domingo EN VIVO ONLINE EN DIRECTO Universitario vs Alianza Universidad se enfrentan en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco desde las 3:00 p.m. GOL PERÚ no lo transmitirá el encuentro entre cremas y huanuqueños, pero Libero.pe te traerá todas las incidencias al instante como los goles, las polémicas y el resumen completo del partido.

Por el lado de Universitario, el equipo de Angel David Comizzo viene de ganar la semana pasada a Melgar, sin embargo, a mitad de semana sufrió un duro golpe en la Copa Bicentenario al ser eliminado por Coopol. Con respecto al Clausura, los cremas marchan en la tercera posición con 10 puntos, tres menos que Sport Huancayo que hoy ganó de local a UTC.

Para el duelo ante Alianza Universidad, el técnico Comizzo no podrá contar con las ausencias de Aldo Corzo, Alberto Quintero y Henry Vaca, quienes vienen representando a sus respectivas selecciones en los amistosos de Fecha FIFA. Pero, la buena noticia es que ya tiene disponibles a Christian Ramos y Jersson Vásquez quienes se recuperaron de sus lesiones.

A su llegada a Huánuco, los jugadores cremas sintieron el apoyo de la hinchada quien los recibió con un monumental banderazo. El plantel merengue prometió sacar adelante el partido ante Alianza Universidad, que se jugará este domingo a las 3:00 p.m. en el estadio Heraclio Tapia.

Por su parte, Alianza Universidad, viene de conseguir dos triunfos consecutivos en el torneo Clausura y este domingo saldrá de local, con el apoyo de sus hinchas, a conseguir su tercera victoria, el cual lo colocaría entre los primeros lugares en la tabla de posiciones.

Universitario vs Alianza Universidad: ¿Cómo ver gratis el partido por el Torneo Clausura?

Como se sabe, el encuentro entre Universitario de Deportes vs Alianza Universidad no será transmitido por GOL PERÚ debido a que el canal no compró los derecho del club local. Sin embargo, el partido irá EN VIVO vía Facebook Live y Facebook Watch.

Universitario vs Alianza Universidad | alienaciones

Universitario: Carvallo, Velarde, Ramos, Quina, Vásquez, Guarderas, Alfageme, Correa, De La Cruz, Hohber y Osorio.

DT: A. Comizzo

Alianza Universidad: Morales, Ramos, Cámara, Bogado, Carbajal, Rivas , Mendoza, Landauri, Duran, Pajoy y Sernaqué

DT: J. Soto.