Sporting Cristal vs Cantolao [Gol Perú EN VIVO] Jornada 6 del Torneo Clausura 2019

Gol Perú EN VIVO Sporting Cristal vs Cantolao ONLINE | Este domingo 8 de septiembre se juega por la Jornada 6 del Torneo Clausura 2019. El duelo está pactado para las 11:15 a.m. (hora peruana) en el Alberto Gallardo y será transmitido EN DIRECTO por Perú Mágico. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

En cuestión de unos días, la interna del Sporting Cristal tuvo que dejar de lado la triste eliminación de la Copa Bicentenario para ponerse el chip del Torneo Clausura 2019, torneo que debe ganar y así seguir con las inspiraciones intactas para conseguir el bicampeonato.

Dicho propósito exige a que Claudio Vivas no se guarde nada y ponga toda la carne en el asador en cada fecha, empezando esta mañana cuando reciba a la Academia Cantolao, equipo que llega con la motivación de sí haber pasado a las “semis” de la Bicentenario.

Los rimenses llegan a este compromiso con las sensibles ausencias de los convocados Christofer Gonzales y Patricio Álvarez, así como el suspendido Fernando Pacheco. Sin embargo, existen jóvenes alternativas entre los habituales suplentes capaces de jugar al mismo nivel.

A favor de los locales también se puede decir que Sporting Cristal ha ganado 12 de sus últimos 14 partidos jugando en condición de local en Primera División, anotando 41 goles y recibiendo solo 9 en dichos compromisos.

La recuperación de Emanuel Herrera va mejor de lo esperado y podría terminar a mediados de octubre, por lo que su regreso a las canchas se daría en las últimas fechas del Torneo Clausura 2019. En Sporting Cristal le tienen fe.

Sporting Cristal vs Cantolao EN VIVO | Alineaciones probables

Sporting Cristal: Solís, Madrid, G. Chávez, Merlo, Céspedes, Cazulo, Calcaterra, Ortiz, B. Palacios, Távara, C. Palacios.

Cantolao: Nicosia, Cabello, Mogollón, Salas, Jasaui, Atoche, Albarracín, Castillo, Lasso, Rengifo, Labarthe.

Sporting Cristal vs Cantolao EN VIVO | Horarios

México - 11:15 a.m.

Ecuador - 11:15 a.m.

Perú - 11:15 a.m.

Colombia - 11:15 a.m.

Venezuela: 12:15 p.m.

Bolivia - 12:15 p.m.

Chile - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

Argentina - 1:15 p.m.

Uruguay - 1:15 p.m.

Brasil - 1:15 p.m.

España – 6:15 p.m.

Sporting Cristal vs Cantolao EN VIVO | Guía de Canales

Chile: Perú Mágico

Internacional: Fanatiz International, GOLTV Play, Bet365

Perú: Gol Peru

Estados Unidos: Perú Mágico

Venezuela : Perú Mágico

Sporting Cristal vs Cantolao: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el partido?

En Internet el duelo entre Sporting Cristal vs Cantolao, Libero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.