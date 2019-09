Hinchas de Universitario alentaron a su equipo pese a lluvias y truenos en Huánuco [VIDEO]

Universitario de Deportes se enfrentó ante Alianza Universidad esta tarde en un intenso partido realizado en Huánuco. El cuadro ‘crema’ salió victorioso del encuentro por 1-0 con gol de Alejandro Hohberg sobre la hora a los 93 minutos. Sin embargo, el acto netamente deportivo no fue quien se llevó las miradas en el partido que se jugó en el Estadio Heraclio Tapia.

El encuentro entre ambos equipos se realizó en el marco de la sexta jornada del Torneo Clausura. El cotejo inició con buen clima, sin embargo con el pasar de los minutos la inclemencia del clima se apoderó del lugar y aledaños, sin embargo, esto no fue obstáculo para los asistentes.

Sin duda alguna quienes se llevaron los aplausos en el cotejo de Universitario frente a Alianza Universidad, fueron los hinchas del cuadro dirigido por Ángel Comizzo, quienes pese a las dificultades climáticas (lluvias y truenos), no dejaron de alentar a su equipo los 90 minutos y un poco más que se jugó en Huánuco.

Un video difundido en la redes sociales como Facebook y Twitter, dan cuenta de lo fuertes que fueron las lluvias en esa zona de Huánuco, y no solo eso, pues el mencionado clima estuvo acompañado de truenos que aunque parezca increíble, no amedrentaron en lo absoluto al respetable de Universitario de Deportes, quienes no dejaron de alentar un solo momento en el Heraclio Tapia.

Cabe señalar que el encuentro no se paralizó por el clima, y el aliento incesante de los hinchas de Universitario de Deportes siguió vivo y poniendo la fiesta en Huánuco.

Finalmente, por el momento, Sport Huancayo se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones con 13 unidades, mientras que Alianza Lima y Universitario de Deportes hacen los suyo en la segunda y tercera casilla de la tabla de posiciones con la misma cantidad de unidades.