Roberto Mosquera a Pablo Bengoechea: "Lo felicité por haber campeonado con Alianza" [VIDEO]

El denominado estilo de Pablo Bengoechea - refiriéndose a los pelotazos largos al área rival - parece que van quedando en el pasado, luego de la gran presentación ante Ayacucho FC por la sexta jornada del Torneo Clausura 2019.

Los íntimos de La Victoria propusieron desde el primer minuto y doblegaron a su rival de turno en el Alejandro Villanueva. Un detalle no menor, y que ayudó a esta nueva versión de la plantilla dirigida por el estratega uruguayo, fue el buen estado del terreno de juego.

Entorno a este tema, se manifestó Eddie Fleischmann, quien indicó que la propuesta de juego a ras de piso se soporta por el estado del campo. "Yo quiero referirme a lo que dice Peter, que hay equipos que pueden jugar bien o mal y depende del terreno. Cuando tu propuesta es jugar por abajo y elaboras un juego a ras de piso, con salida rápida, posesión de balón. Si estas en una mala cancha, puedes jugar bien pero es menos probable porque vas a tener que enviarla por arriba", indicó.

Tras las presentes declaraciones de Fleischmann, Roberto Mosquera, ex entrenador de Alianza Lima, suscribó lo mencionado por el periodista deportivo e indicó lo que tuvo que hacer para campeonar con Juan Aurich de Chiclayo.

"Con Aurich campeonamos en un potrero sintético y tuvimos que hacer más movilidad por mecánica para que se haga más precisos. Lo mío es elaborar, pero tenía que campeonar. Cuando hay urgencias, tu tienes que imaginar otro escenario", agregó.

El ex DT del Royal Pari reveló haber felicitado a Pablo Bengoechea por haber campeonado con Alianza Lima en el año 2017: agregó que el estilo de juego del estratega 'charrúa' ha cambiado porque tiene otros actores.

"Lo que pasa es que ahora tiene otros actores. Bengoechea es uruguayo y se va a querer el largo. Él desinfló un globo que significaba mucho y cuando lo he visto lo he felicitado: el no campeonar tanto tiempo (con Alianza Lima). Una angustía que tenía la hinchada. Y ahora viene por la segunda parte, ¿un título jugando al estilo de Alianza? Puede ser", detalló.

Alianza Lima venció a Ayacucho FC por 2-0 con anotaciones de Adrián Balboa y Joazhiño Arroé. De esta manera, se ubica líder del campeonato junto a Sport Huancayo y Universitario de Deportes. Enfrentará a UTC de Cajamarca en la próxima jornada.