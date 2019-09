Javier Arce es flamante técnico de Real Garcilaso para lo que resta del Clausura

Si bien es cierto aún no se hace oficial, Real Garcilaso ya tiene nuevo técnico y se trata de nada menos que Javier Arce. El estratega nacional se despidió hace unos día de Juliaca tras terminar su vínculo con el Deportivo Binacional y hoy en horas de la tarde estará ubicado en la tribuna del Estadio Guillermo Briceño Rosamedina para observar a su nuevo equipo que precisamente se enfrentará su exclub.

Tras anunciar su salida de Binacional, Real Garcilaso fue uno de los primeros clubes en contactar a Javier Arce para asumir la dirección técnica luego de la también salida de Juan Reynoso. Sin embargo, en la contratación del estratega peruano, existe un ligero problema.

Y es que, Javier Arce ya dirigió a Binacional en el Clausura, por lo que en Real Garcilaso no podrá dirigir desde el banco de suplentes. Pero, en la administración del club cusqueño no se hacen problemas pues confían que con un asistente de total confianza, todo se llevará de la mejor forma. Es más, trascendió que seguirá figurando Ariel Paz como DT pues un técnico no puede dirigir 2 equipos en un mismo torneo.

Como se sabe, esta tarde en Juliaca, Deportivo Binacional vs Real Garcilaso se enfrentan EN VIVO por el Torneo Clausura correspondiente a la sexta jornada. El encuentro lo podrás seguir ONLINE vía Libero.pe que traerá todas las incidencias de este partidazo que promete ser intenso de principio a fin.

Con respecto al presente de Real Garcilaso en el Torneo Clausura, el club cusqueño marcha en la penúltima posición con apenas 3 puntos puntos producto a un solo triunfo, el resto fueron todas derrotas, por lo que hoy ante Binacional, están obligados a sumar tres puntos.

Por su parte, Deportivo Binacional suma 7 puntos y una victoria de hoy lo pondría a solo tres del los líderes Sport Huancayo, Alianza Lima y Universitario. Todos ellos tienen 13 unidades.