Directiva de Sporting Cristal designaría a Manuel Barreto como nuevo DT por todo el 2019

La abrupta salida de Claudio Vivas de Sporting Cristal ha generado todo un cisma en tienda 'celeste'. El estratega argentino llegó a un acuerdo para rescindir su contrato que lo ligaba hasta la finales de la próxima temporada (año 2020).

El haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana, Copa Bicentenario y el rendimiento mostrado en el último partido de local ante la Academia Cantolao terminaron siendo decisivos para que la relación con el DT che haya concluido.

Dentro de este panorama asoma la posibilidad de que el entrenador de la reserva de Sporting Cristal, Manuel Barreto, tome el primer equipo. Este tema tomaría relevancia con la designación de Nelson Reyes como DT de manera interina.

¿De qué manera se puede inferir ello? Sucede que lo usual en los clubes que se quedan sin entrenador, es que el DT de la reserva asuma de manera automática e interina, y en base a resultados, podría ser ratificado en el cargo. Esto no ha sucedido con Sporting Cristal.

La idea de la directiva de Sporting Cristal, al parecer, es sentarse a negociar con Manuel Barreto para que sea el próximo DT de los 'celestes'. No quieren volver a cometer el mismo error que sucedió con Pablo Zegarra, quien venía de realizar una gran labor en menores, pero terminó saliendo por malos resultados con la escuadra principal.

De esta manera, la 'Muñeca' - a sus 36 años - tiene la primera opción para asumir las riendas de Sporting Cristal. Sería una gran apuesta de la directiva por el ex delantero. No obstante, en caso Barreto no acepte la propuesta, la dirigencia buscaría opciones: en ellas aparecen Mario Salas y Roberto Mosquera como principales.