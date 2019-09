Julio Cesar Uribe se pronunció ante la posibilidad de dirigir a Sporting Cristal

La mañana de este martes, Sporting Cristal anunció en redes sociales la salida de Claudio Vivas producto de malos resultados. Ante ello, en la directiva se maneja varios nombres para suceder al técnico argentino que estuvo menos de un año en La Floridad.

Precisamente por la salida de Claudio Vivas, Julio Cesar Uribe declaró para un medio local la posibilidad de tomar las riendas de Sporting Cristal, club donde además, es un ídolo de la hinchada celeste que ve con buenos ojos su probable vuelta al club de sus amores.

"Yo no tengo la respuesta, es un tema de la dirigencia, uno está ahí, sabe de la calidad de profesional que está a la orden y si juzgan conveniente estamos y si no, igual respeto decisiones, que es lo que he hecho durante tantos años. La vida sigue y siempre seré agradecido con el club que me vio crecer", dijo Julio Cesar Uribe para Ovación.

En seguida, el ‘Diamante’ Uribe, una voz autorizada para analizar el funcionamiento del equipo, se animó a comparar al Cristal campeón nacional de la temporada pasada, con el rendimiento del actual equipo que sorpresivamente ha sido eliminado de la Copa Libertadores, Sudamericana y Copa Bicentenario.

"La lectura es muy simple, los jugadores y los momentos no son los mismos. En los niveles competitivos de hoy, que se corre mucho y se juega poco, hoy el talento hace falta y Cristal ha perdido dos jugadores importantes que es el gol y pase gol. Por ahí no prepararon el cambio".

Finalmente, Julio Cesar Uribe, dijo que, Sporting Cristal, por ser un club grande, está obligado a campeonar todos los años. "El grande no tiene proyectos, el grande tiene que ser campeón. Así de simple, los proyectos son para equipos medianos. Y de eso no me queda duda, porque la historia lo demuestra año tras año".