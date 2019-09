Dylan Caro: "Criticaron mucho mi llegada pero fui ganando confianza"

Dylan Caro, uno de los último refuerzos de Alianza Lima para ocupar la zona de lateral izquierdo, precisó que fue muy criticado cuando fichó por lo blanquiazules, sin embargo, con el pasar de los partido, asegura que se ha afianzado al equipo y sobre todo, tiene el respaldo del técnico Pablo Bengoechea.

“Creo que al comienzo criticaron mucho mi llegada pero poco a poco fui ganando confianza. Acá el grupo me recibió muy bien, los más experimentados me dieron mucha confianza", dijo Dylan Caro sobre su presente futbolístico en Alianza Lima de Bengoechea.

Además, el lateral izquierdo afirmó que Pablo Bengoechea lo “felicitó, me dijo que hice un buen partido, que hay algunas cosas por mejorar. Aún no me siento titular, este es mi primer año en Primera División. Me iré ganando un puesto conforme vaya mejorando", afirmó Caro de 20 años

Al ser consultado sobre los últimos resultado de Alianza Lima, Dylan Caro afirmó: "Veníamos bien, en los últimos dos partidos nos habían marcado 4 goles de penal. Ahora mantuvimos el arco en cero y eso da más confianza a la defensa"

Finalmente, el lateral de Alianza Lima afirmó que tiene una muy buena relación con sus compañeros. "Creo que la intensidad es lo más distinto, además no es igual jugar con poca gente que a estadio lleno. Yo trato de mejorar día a día y dar lo mejor de mí. Con Rosell, Guidino y Duclós nos llevamos bien y nos apoyamos siempre".

Como se sabe, Alianza Lima, junto a Universitario y Sport Huancayo, son los tres líderes del torneo Clausura al sumar 13 puntos cada uno. Los íntimos vienen de ganar 2-0 de local a Ayacuhco FC y en la próxima jornada visitarán a UTC en Cajarmara, luego volverán a Lima para recibir a Real Garcilaso antes de afrontar el clásico del fútbol peruano.