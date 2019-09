Universitario vs Binacional va con público e hinchas podrán llevar instrumentos musicales

Luego del encuentro que disputó Universitario de Deportes a puertas cerradas por el Torneo Clausura 2019, las autoridades correspondientes dieron el visto bueno para que el encuentro contra Deportivo Binacional a desarrollarse este sábado en el Monumental, se juegue con público.

Además, la otra buena noticia, es que los hinchas de Universitario que asistan al Monumental podrán ingresar instrumentos musicales, pero por ahora, solo banderolas estarán prohibido el ingreso.

