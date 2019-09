Sporting Cristal: García Miró defendió a Manuel Barreto y aseguró que no había futuro con Claudio Vivas

Y llegó la respuesta. Luego de que Claudio Vivas acusara a la dirigencia de Sporting Cristal de sacarlo para poner a Manuel Barreto, Alfonso García Miró pidió la palabra para desmentir al entrenador argentino y explicar los motivos de su salida.

"El equipo no estaba demostrando los atributos que queríamos y eso nos hizo tomar la decisión. Vimos que Vivas no iba a revertir esta situación. No le encontraba la mano al plantel individual y colectivamente", aseguró el gerente general de Sporting Cristal a 'Las Voces del Fútbol'.

Pese a conseguir el 58,8% de efectividad y apostar por las jóvenes promesas del club, Alfonso García Miró consideró que no había futuro en la gestión de Claudio Vivas y sí en la apuesta por Manuel Barreto.

"Nos pareció que el equipo no estaba rindiendo como debería. Por eso, cambiamos de técnico y el indicado para reemplazar a Vivas fue Manuel Barreto. Confiamos en su capacidad y si pensamos en él fue porque pensamos que nos puede ir bien", valoró el dirigente de Sporting Cristal.

Sobre la nula relación entre Claudio Vivas y Manuel Barreto, Alfonso García Miró se hizo el de la vista gorda y aseguró que la labor de la dirigencia de Sporting Cristal no es "generar amigos". "Pasaron 4 técnicos y Barreto no se llevó mal con ninguno. No es lo ideal ni lo normal que tengan mala relación como dijo Vivas", sentenció.

El primer reto de Manuel Barreto como DT de Sporting Cristal

Más allá de los dimes y diretes, Manuel Barreto tiene su primera prueba de fuego como DT de Sporting Cristal en Huacho. El próximo domingo el club rimense enfrentará desde las 4:00 p.m. (hora peruana) a Municipal en busca de un triunfo que acorte la distancia con los líderes del Torneo Clausura 2019.