Universitario vs Binacional EN VIVO: en el Monumental por el Torneo Clausura [GUIA TV]

Universitario vs Binacional HOY EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en el Estadio Monumental desde las 8:00 p.m. vía GOL PERÚ por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. Puedes seguir este encuentro GRATIS POR INTERNET | LIVE STREAMING mediante Líbero.pe.

El ambiente que se vive en Universitario está a tope debido a sus dos recientes triunfos consecutivos ante FBC Melgar y Alianza Universidad, pero sobre todo porque esta noche el Estadio Monumental volverá a tener la asistencia de su público.

Con respecto al once, Ángel Comizzo realizará solamente dos variantes que son el ingreso de Alberto Quintero y Aldo Corzo, quienes ya están disponibles tras haber jugado la Fecha FIFA con Panamá y Perú, respectivamente. Henry Vaca también estará a disposición del comando técnico.

La última vez que Universitario vs Binacional se enfrentaron fue por el Torneo Apertura, donde los de Juliaca se quedaron con la victoria por un claro 4-2.

Últimos resultados de Universitario

08.09.19 | Alianza Huanuco 0-1 Universitario

04.09.19 | Deportivo Coopsol 1-1 Universitario

31.08.19 | Universitario 2-1 Melgar

25.08.19 | Carlos A. Mannucci 1-0 Universitario

16.08.19 | Universitario 0-0 San Martín

Últimos resultados de Binacional

09.09.19 | Binacional 2-2 Real Garcilaso

31.08.19 | UTC 0-0 Binacional

24.08.19 | Binacional 2-1 Ayacucho

18.08.19 | Dep. Municipal 1-1 Binacional

10.08.19 | AD Cantolao 3-3 Binacional

Universitario vs Binacional | Horarios alrededor del mundo

México: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2): 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Alemania: 3:00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Italia: 3:00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Francia: 3:00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Universitario vs Binacional | Canal de transmisión

Chile: Perú Mágico

Internacional: Fanatiz International, GOLTV Play

Perú: GOL Perú

Estados Unidos: Perú Mágico

Venezuela: Perú Mágico

Universitario vs Binacional | Alineaciones probables

Universitario: J. Carvallo; A. Corzo, B. Velarde, C. Ramos, J. Vásquez; A. Alfageme, R. Guarderas; A. Quintero, P. De la Cruz, A. Hohberg y A. Osorio

Binacional: M. Sotillo, A. Pérez, H. Kambou, J. Fajardo, J. Reyes, Y. Tello, E. Aubert, D. Leudo, A. Polar, D. Millán y A. Rodríguez.

Internet: ¿Dónde ver EN VIVO el Universitario vs Binacional por la fecha 7 del Torneo Clausura 2019?

Si quieres seguir en Internet el Universitario vs Binacional, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.