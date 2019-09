HOY Cristal vs Municipal EN VIVO en el Segundo Aranda Torres de Huacho por el Torneo Clausura

HOY sábado desde las 4:00 p.m. en el estadio Segundo Aranda Torres de Huacho, Sporting Cristal vs Deportivo Muncipal se enfrentan EN VIVO ONLINE vía Gol Perú por la séptima jornada del Torneo Calusura de la Liga 1 Perú. Además, Libero.pe te traerá el Minuto a Minuto con todas las incidencias.

Sporting Cristal, en medio de un clima tenso, por la abrupta salida del técnico Claudio Vivas, buscará volver a la senda del gol luego de dejarse empatar en los minutos en la fecha pasada ante Cantolao, que a la postre, desencadenó el despido del estratega argentino, que viene siendo reemplazado por Manuel Barreto.

Para este encuentro, Cristal no puede ceder más puntos, ni de local ni de visita, si es que quiere luchar por el Torneo Clausura. Un victoria lo pondría a escasos puntos de los equipos de arriba, que por ahora, Alianza Lima es puntero con 14 unidades, mientras que Sport Huancayo, todavía juega el lunes de visita ante Real Garcilaso.

"Estoy en el club hace 4 años y tengo mucho cariño y respeto con el equipo. Cristal estará por encima de cualquier aspiración individual. Una de las razones que me lleva aceptar el reto es que conozco casi al 90 % del plantel. Es un nuevo reto para mí, el plantel y la dirigencia", dijo Manuel Barreto

A su vez, Deportivo Municipal urge de un triunfo de local buscará conseguir una victoria. Los ediles vienes en una crisis de resultados y también en el tema económico que finalmente desencadenó que la CJ de la FPF decida quitarle puntos.

"Camino a Huacho con mucha fe por encima de los problemas, siempre estamos hechos para la lucha, nos quitaron puntos pero no la dignidad!! Echa Muni", señaló el técnico Victor Rivera en su cuenta oficial de twitter. Además, al mal momento de los ediles, se suma que no entrenaron el último martes por falta de pago y lo otro es que no ganan hace cinco jornadas.

Sporting Cristal vs Municipal EN VIVO | alineaciones posibles

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Madrid, G. Chávez, O. Merlo, J. Céspedes; J. Cazulo, H. Calcaterra; C. Ortiz, F. Pacheco, C. Gonzlaes, C. Palacios

DT: M. Barreto

Municipal: Rivadeneyra, Rabanal, Caballero, Zela, Rabanal, Flores, Torres, Larrauri, Buitrago, Bogado, Succar,

DT: V. Rivera

