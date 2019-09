Andy Polar reveló la casi llegada de Mosquera a Binacional: "Está en un 95%" [VIDEO]

La derrota de Deportivo Binacional - ante Universitario de Deportes - supone la primera caída en el Torneo Clausura 2019. El campeón del Torneo Apertura 2019 sufrió la abrupta salida de Javier Arce del banquillo y ello le pasó factura para el choque ante los cremas por la jornada 7.

A pesar de haber demostrado un gran segundo tiempo, la pasividad mostrada en el primero terminó siendo fundamental para que los pupilos de Ángel David Comizzo termine imponiéndose por 2-0 (goles de Hohberg y Barreto) en el Estadio Monumental de Ate.

Bajo esta premisa se manifestó Andy Polar, extremo de Deportivo Binacional y uno de los que más peligro llevó a la portería defendida por José Carvallo: reafirmó que le cometieron penal.

"Errores puntuales nos pasaron factura en el primer tiempo. Tuve un penal que árbitro (no cobró). Fue penal, me patearon dentro del aérea, pero nada, fue su decisión. Me voy molesto porque lo dimos todo en el segundo tiempo para poderlo empatar, pero la U es un gran equipo. Hay que trabajar para corregir los errores", indicó a Gol Perú.

Polar reveló que Roberto Mosquera está a un paso de ser entrenador de Deportivo Binacional ."Estábamos bien. Ahora con la llegada del nuevo técnico vamos a afinar todos los puntos que faltan. (Roberto Mosquera) está en un 95%, casi seguro, pero en verdad, el profesor que llegue, esperemos que nos ayude a mejorar los errores", agregó.

Finalmente, resaltó el gran trabajo que ha realizado - a lo largo de su carrera - Roberto Mosquera. "Es un gran técnico. He escuchado (referencias) muy buenas del profesor. Como te digo, a trabajar desde el día lunes y seguir sumando", concluyó.