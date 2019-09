Cristian Palacios está afianzado como el goleador celeste del año

Se dice que su posición natural no es de “9”, que su contextura física no es la de un delantero centro y que podría ayudar en otras posiciones del frente de ataque pero el uruguayo Cristian Palacios no se inmuta, guarda silencio y no le presta atención a sus críticos porque prefiere responder en la cancha a base de goles.

Cuando la situación es adversa, el arquero rival es figura y el arco parece estar cerrado, el uruguayo siempre se las ingenia para meterse en el área y acechar el balón, esperando el momento exacto para clavarla, inflar las redes y desatar la emoción en los miles de hinchas celestes en todo el país.

Ayer en el estadio de Huacho, sucedió un calco de lo mencionado. Cristal necesitaba ganar, Steven Rivadeneyra sacaba de todo y las chances más claras —y prácticamente cantadas— “Canchita” las desaprovechaba, por lo que la paciencia dentro y fuera del gramado era notoria.

El “Chorri” nunca perdió los papeles, respiró profundo y esperó como un cazador del gol, hasta que a los 79’ —bien posicionado en el área— encontró el balón muerto tras una serie de rebotes y con el arco a su disposición. Sin pensarlo dos veces y haciendo uso de sus características de goleador, remató y marcó el gol del triunfo.

El festejo de la anotación, la larga corrida con los brazos extendidos y la boca abierta, así como el abrazo general entre suplentes y titulares fue el desahogó propio de él y del mal momento que atraviesa Cristal, el cual debe ser superado para seguir luchando arriba como equipo grande.

Cristian Palacios ya tiene 16 dianas en el año, teniendo en cuenta la Liga 1, Copa Bicentenario, Libertadores y Sudamericana, y está afianzado como el máximo anotadores celeste en la temporada.