Erick Osores y la sorpresiva revelación sobre la permanencia de Ángel Comizzo en la U [VIDEO]

La abrupta salida de Ángel Comizzo - a mediados del año 2014 - parece haber quedado en el pasado debido al gran momento que atraviesa Universitario de Deportes el Torneo Clausura 2019: se ha consolidado como líder del campeonato y sus chances de campeonar están allí.

El 'Indio' apeló a su experiencia y ha sabido dosificar los valores que ostenta la institución 'crema': apostó por la juventud de Anthony Osorio en ataque, así como la de Brayan Velarde en la zona defensiva, quien también ayuda en la Bolsa de Minutos.

No obstante, según la revelación de Erick Osores, no todo es amor en tienda estudiantil. El periodista deportivo relató que la administración temporal - que es presidida por Raúl Leguía - no quiere a Ángel Comizzo, empero, los emplazó a llevarse de la mejor manera en beneficio de la U.

"A mí, lo que me ha gustado de la U, es su relación con la pelota. Creo que ha mejorado. Hay más paciencia, los jugadores tienden a moverse a buscar el espacio", indicó Osores tras analizar la victoria por 2-0 ante Deportivo Binacional.

"A los nuevos les digo, si quiera hagan la finta y quieran a Comizzo. Porque la verdad, el equipo ha demostrado una mejoría y creo que el técnico tiene que ver. Por lo menos, hagan la finta que lo van a tratar bien. Porque todo se sabe. Y a Comizzo no lo quieren, pero en ese momento lo tienes que querer", agregó.

Esta declaración recibió la respuesta de su colega de programa, Richard de la Piedra, quien acuñó que "no habría ninguna justificación para querer sacar a Comizzo". Osores respondió automáticamente en Fútbol en América.

"Pero a fin de año, ¿me entiendes? Yo sé que la administración no lo quiere a Comizzo. Tienen que ahora ir a darle un abrazo y decirle 'hermano, estamos contigo, te respaldamos'. Darle todas las condiciones", concluyó.