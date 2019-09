Alejandro Hohberg: "Puse muy pocas condiciones para renovar con Alianza Lima" [VIDEO]

Tras haber conquistado el título nacional con Alianza Lima, luego de once años (2006 - 2017), Alejandro Hohberg caminaba a convertirse en referente 'blanquiazul'. El extremo fue vital en la campaña de Pablo Bengoechea, así como en la del 2018.

No obstante, el rendimiento de Alejandro Hohberg terminó decayendo a finales de la temporada pasada. Todo hace indicar que este detalle fue el detonante para que el popular "Enano" no haya podido quedarse en La Victoria, a pesar de que las negociaciones existieron.

Básicamente, en torno a este panorama, se tejieron varias versiones: Miguel Ángel Russo (reemplazante de Pablo Bengoechea que no renovó con Alianza Lima por temas familiares) no lo quería en el plantel, Hohberg pidió un aumento sustancial, Alianza Lima ya no lo quería, etc.

Finalmente, el destino generó que Hohberg decida cambiar de aires y terminó recalando en el clásico rival: Universitario de Deportes. Y aunque en primera instancia no fue bien recibido por su pasado 'blanquiazul', a punta de goles y buenos partidos se ha ganado a la hinchada 'crema'.

El propio jugador - en entrevista con ESPN FC - se pronunció al respecto. "Fue un tema muy largo que comenzó en setiembre. Siempre estuvo todo pactado, pero al final del torneo las cosas se pusieron tensas. No se cerraba por una u otra cosa, la verdad muy ajena a mi persona", relató.

"Yo puse muy pocas condiciones. Cuando vi eso (dejó de se prioridad), ya llegando a fin de año, por un tema propio de sentir de que yo había sido muy importante, en cuanto a rendimiento y producción, tomé la decisión de buscar otro camino. Ya tenía el interés de Nicolás Córdova, pero me llevó unos días analizarlo", finiquitó.