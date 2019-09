Los dos motivos por los que Felucho Rodríguez no renovaría con Alianza Lima

A inicios de año, Felipe Rodríguez rescindió su contrato con Bolívar para firmar por Alianza Lima. Sin embargo, el vínculo que firmó el uruguayo con los blanquiazules solo es hasta diciembre de este año y su renovación corre peligro en La Victoria.

Según se pudo conocer, existen dos razones por los que Felucho Rodríguez no continuaría en Alianza Lima. La primera razón, el mediocampista ofensivo de nacionalidad uruguaya podría pedir un aumento para renovar su vínculo contractual.

Otro de los motivos para no continuar es que maneja algunas ofertas del exterior. Una de las propuestas más concretas viene del fútbol chileno, para ser más precisos, de la U de Chile. El técnico Hernán Caputto habría pedido su contratación para la próxima temporada, aunque el interés por el uruguayo no es de ahora, sino viene desde hace algunos meses.

Pero, Felucho Rodríguez no es el único jugador que no continuaría en Alianza Lima. Se conoció que las renovaciones con Aldair Fuentes quedaron estancadas. Es más, en la directiva blanquiazul creen que no será posible la ampliación de su contrato.

Se dilata renovación de contrato entre Alianza Lima y Aldair Fuentes y ya se piensa -en Matute- que no será posible. El tiempo resolverá. — José Varela (@theatharis) September 16, 2019

Continuando con el tema de las renovaciones, Alianza Lima quiere renovar contrato con los futbolistas Carlos Beltrán y Wilder Cartagena. Pero además, los futbolistas extranjeros que quedan son los uruguayos Adrián Balboa y Federico Rodríguez, ambos con vínculo hasta julio del 2020. Kevin Quevedo no renovará y se va libre. Unión Berlín sería el destino.