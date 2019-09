Líbero TV: ¿Árbitros favorecen a la "U" y perjudican a Alianza en el Clausura?

La victoria de Universitario de Deportes - ante Deportivo Binacional por 2-0 - los sitúa en lo más alto de la tabla. Los dirigidos por Ángel David Comizzo sumaron tres puntos valiosos en el Estadio Monumental y se han situado en lo más alto del Torneo Clausura.

No obstante, sucede todo lo contrario con Alianza Lima. El gerente deportivo de los 'blanquiazules', Gustavo Zevallos, ha indicado que acudirán a la CONAR por los constantes errores arbitrales en contra de la plantilla de Pablo Bengoechea.

La gota que habría rebasado el vaso fue el penal no cobrado a Adrián Ugarriza en el duelo ante UTC por la jornada 7 del Torneo Clausura 2019: este hecho pudo haber originado que el club de La Victoria sume de a tres y comparta el liderato con la U.

"Alianza indica y los hinchas están bastante susceptible con el tema, de que los están perjudicando con el arbitraje. Para mí, se ha topado con los peores árbitros del torneo. Tienen un nivel de bajo para malo. Era penal a Ugarriza (en el AL vs UTC), pero pienso que es una cuestión del nivel del arbitraje. No veo razón para que los perjudiquen", indicó Gustavo Peralta.

"En cambio, en la U, no veo situaciones que los haya favorecido. No me parece que fuera así. Lo de Polar no fue penal, no lo veo una falta para cobrar un penal. Ya queda en los hinchas (la forma de como) lo interpretan", agregó.

Para Marco Cabrera, la molestia de Alianza Lima parte por la poca justicia que se ha realizado en los últimos partidos. "Esa es la molestia de Alianza Lima. De que los árbitros, no que tengan algo en contra de ellos, sino que se midan con la misma vara para todos en decisiones puntuales", detalló.