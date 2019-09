Torneo Clausura: Carlos Ramacciotti y sus secretos para pelear el título con Sport Huancayo

Sport Huancayo parecía estar condenado al descenso antes de la llegada de Carlos Ramacciotti. Y es que el 'Rojo Matador' - luego de haber tenido una irregular campaña en el Torneo Apertura 2019 - no encontraba la manija con Marcelo Grioni.

El DT argentino terminó por pelearse con la mitad del plantel y los malos resultados aseguraron su pronta salida de la 'Incontrastable'. Es por ello que la directiva 'huancaína' apostó por la experiencia y largo recorrido del ex entrenador de Pablo Bengoechea, José Basualdo, Gerardo Martino entre otros 'cracks'.

Justamente, este manejo ha generado que Sport Huancayo remonte y eleve su nivel a tal punto de pelear - palmo a palmo - el título del Torneo Clausura 2019 junto a Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal. El DT de 64 años reveló algunos de sus secretos.

"La experiencia (tras ser consultado por su manejo grupal). Hay que tener en cuenta que tuve a jugadores como Barros Schelotto, Pablo Bengoechea, Gerardo 'Tata' Martino, José Basualdo, Roberto Sensini... Esto me dio el manejo, sin duda, de la situación", indicó en entrevista a Toque y Taco de Radio Ovación.

"Dirigí a Santiago Solari (ex entrenador de Real Madrid) y en el América me tocó Cuauhtémoc Blanco. Yo no tuve ningún problema, al contrario. Los jugadores son como mis hijos. Son jóvenes y piensan de una manera", detalló.

Dentro de las licencias que refiere Ramacciotti es el aval en el permiso para que sus jugadores puedan salir a divertirse, pero siempre manteniendo la mesura y realizando en los momentos indicados.

"Tienes que apretar a algunos, luego tienes que aflojar. Los 'pibes' tienen derecho a salir, a bailar y a un montón de cosas que la gente no comprende. Están en el mejor momento de su vida, en su alegría. A veces cometen algunas 'travesuras' que hay que encaminar. Lo que no hay que hacer del mundo es un chisme", detalló.

"Yo les doy permiso para que vayan a bailar, se tomen una cervecita y demás, pero después el jueves, viernes, sábado cuando les toque jugar, ahí es imperdonable. Si cometen errores, de traicionar al grupo... La gente tiene que ubicarse que todo tiene su lugar", agregó.

También indicó que los aconseja a invertir su dinero en bienes. "Les digo que inviertan en un terreno, en un departamento. El jugador sudamericano de 36 años a veces no ha juntado nada y a veces tiene que repartir el 50% con la primera esposa. Tienen que pensar muy bien que país eligen, a que mujer tienen al lado, darle valor a los hijos. Cuando se te acaba la fama, tienes que seguir viviendo".

"Cuando llegamos, este equipo tenía cuatro puntos y teníamos que convencerlos. Yo le hablaba de salir campeón, que no les harían gol de pelota parada y ellos hacía cinco meses que no ganaban. Me creyeron y quienes le 'metieron' (ganas) son los que están resaltando. Vamos a pelear hasta el último partido. Esto es un proyecto", señaló.

Finalmente, resaltó el apoyo que viene recibiendo por parte de la directiva de Sport Huancayo, quienes han entendido que se trata de un proyecto a largo plazo. "No me gustaría que si no salimos campeones esto no se reconozca. Cuando asumimos el reto, Binacional nos llevaba 20 puntos y hoy estamos a cuatro. Esto es muy bueno. Los jugadores son muy buenos. La dirigencia está entendiendo que la inversión en tecnología y en lo que se necesita", concluyó.