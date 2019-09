Universitario:trabajadores suspenden sus labores hasta que se solucionen problemas administrativos [FOTO]

Los problemas no tienen cuando acabar en Universitario. Mediante las cuentas oficiales (Facebook y twitter) del cuadro crema, los trabajadores del club rechazaron los actos de violencia que se desarrolló el lunes en campo Mar, donde Marco Salcedo (Administrador de Campo Mar) y Alejandro Hancco (Supervisor de Mantenimiento de Campo Mar) resultaron heridos.

Ante esta situación, los trabajadores de Universitario pidieron el diálogo entre las administraciones de Carlos Moreno y Humberto Leguía, hasta que eso no suceda ellos suspenderán sus funciones que vienen desarrollando dentro del club. Una medida preocupante que desató la preocupación de los hinchas de la 'U'.

"Rechazamos totalmente los actos de violencia física que afectaron a dos de nuestros compañeros y trabajadores del club: Marco Salcedo (Administrador de Campo Mar) y Alejandro Hancco (Supervisor de Mantenimiento de Campo Mar), quienes fueron agredidos cobardemente por barristas que acompañaron en el ingreso al personal de Solución y Desarrollo Empresarial S.A.C. a la sede de Campo Mar, liderados por el abogado Franco Velazco Imparato", se aprecia en la primera parte del comunicado.

Ante las faltas de condiciones de seguridad, los trabajadores de Universitario indicaron que suspenderán sus labores que vienen desarrollando en el cuadro crema. Para ellos el club está por encima de cualquier interese personal y pidieron respetar a la 'U'.

"A raíz de los hechos ocurridos el día de ayer, es evidente que no están dadas las condiciones de seguridad necesarias para el desempeño de nuestras funciones por lo que, desde este momento, los trabajadores de las distintas áreas del club (Marketing y Comercial, Comunicaciones, Operaciones, Legal, Contabilidad y RecursosHumanos) hemos decidido suspender nuestras actividades laborales hasta que se restablezca el diálogo entre ambas partes y se garantice que sucesos violentos como los de ayer, no se volverán a repetir para que no se continúe dañando la imagen del club que tanto nos ha costado recuperar", expresaron.