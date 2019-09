¡Quiere la victoria! Marcio Valverde quiere ganar a Universitario en Huancayo

Este sábado, Sport Huancayo recibe en su estadio a Universitario, ambas escuadras son líderes del Torneo Clausura y sueñan con el título nacional. Por esa razón, Marcio Valverde indicó que por su cabeza solo pasa la idea de ganar a los cremas.

En diálogo con Radio Ovación, el jugador de Sport Huancayo reconoció que sus compañeros están concentrados en sumar los tres puntos ante los cremas. Marcio Valverde también se refirió sobre el triunfo que lograron es Sicuani ante Real Garcilazo.

"Esperamos recuperarnos bien, luego del viaje a Sicuani, para llegar de la mejor manera al partido ante la 'U'. Sin duda será un rival directo y por nuestra mente solo pasa la idea de ganar en casa más aún que la tabla está bastante apretada", indicó Valverde.

Sport Huancayo es uno de los semifinalistas de la Copa Bicentenario 2019. Valverde indicó que el objetivo del cuadro 'Wanka' es seguir por el camino de victorias para regalar a los hinchas del 'Rojo Matador' un trofeo.

"Estamos muy contentos por el gran momento del equipo, porque no solo estamos liderando el Clausura y bien ubicados en la tabla acumulada sino también tenemos posibilidades de campeonar en la Copa Bicentenario", señaló.

Para finalizar, Marcio Valverde habló sobre la labor que viene desarrollando el estratega de Sport Huancayo,Carlos Ramacciotti."Lo primero que hizo el 'profe' fue darnos confianza para ganar de local y no perder fuera de Huancayo. Hoy estamos peleando en dos torneos y sería lindo clasificar a una semifinal y luego darle un título al pueblo de Huancayo. Este grupo no solo lo componen los once jugadores que saltan a la cancha como titulares sino los 20 o 22 que conforman el plantel", finalizó.