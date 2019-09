Roberto Mosquera sobre la disciplina: "Acá no hay espacio para una cerveza o mujeres"

Este miércoles, Roberto Mosquera llegó a Juliaca con la ilusión de hacer historia con Deportivo Binacional. En conferencia de prensa, el estratega indicó que para él la disciplina es la clave del éxito y los jugadores que no acepten estas normas de convivencia están a tiempo de abandonar el equipo.

"El jugador del Binacional tiene que saber que este es un proyecto serio, que acá no hay un espacio para una cerveza o para trasnochar y para mujeres, yo en el tema disciplinario soy muy duro. El que se compromete se queda en el equipo, el que quiere rumba, noche, está en libertad de irse", indicó Mosquera.

Fiel a su estilo, Roberto Mosquera señaló que él es un entrenador que conversa con sus jugadores, por esa razón es importante que ellos decidan si aceptan las reglas o deciden buscar un nuevo destino, porque no hay segundas oportunidades.

"Este es el momento que me digan que no quieren estar acá, después en el camino no tengo tiempo para parar y sacar a un jugador. Hay muchas cosas por hacer, lo primero pasa por el tema disciplinario. Me dijeron que son jugadores profesionales", aseguró.

Mosquera y su trayectoria como entrenador

Roberto Mosquera es un entrenador experimentado. Los equipos que dirigió son: Unión Huaral, Bolognesi, Melgar, Sport Boys, Deportivo Municipal, Sport Huancayo, Sporting Cristal, Juan Aurich y Alianza Lima -no acabó la temporada-. En Bolivia se hizo cargo de Jorge Wilstermann y de Royal Pari.

"Estuvimos tres años en Bolivia y nos fue bien. Acá no venimos a tentar cosas o ver qué pasa. La vara es alta porque estamos llegando a un equipo que salió campeón", señaló Roberto Mosquera.