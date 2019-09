Roberto Mosquera sobre la Bolsa de Minutos:"Es una obligación que puede poner en riesgo el proyecto deportivo"

Roberto Mosquera regresa al fútbol peruano tras su paso por la liga de Bolivia. El estratega fue presentado como nuevo entrenador de Deportivo Binacional. Ilusionado por este nuevo proyecto deportivo, el estratega nacional indicó que luchará para cumplir los objetivos del cuadro puneño.

Además, Roberto Mosquera se dirigió sobre la Bolsa de Minutos. Deportivo Binacional es uno de los equipos que menos minutos a sumado en lo que va el torneo nacional. Esto despierta la preocupación del estratega nacional, quien pidió a las autoridades establecer un norte fijo con esta norma.

"La Bolsa de Minutos en el Perú no tiene un norte definido. Le dicen al entrenador que debe poner a un jugador Sub-20 cuando de repente no está maduro. Cuando una medida trasunta la responsabilidad del entrenador y lo obliga al entrenador poner a un chico que no está maduro. Bueno pones en riesgo un resultado", señaló el entrenador.

El entrenador pidió a los responsables de la Bolsa de Minutos mostrar cifras o definir los parámetros de la norma. Mosquera indicó que el entrenador es la persona que debe definir si un joven está en capacidad para participar en primera división y no una ley.

"No hay una estadística que nos puede decir cuántos jugadores han salido con esta medida. Es fácil dar medidas y decir: Bueno va jugar un Sub-20, no todos los equipos tienen un Sub-20 para jugar en primera división. Es una obligación que puede poner en riesgo el proyecto deportivo", expresó.

Para finalizar el estratega indicó que no está en contra de la Bolsa de Minutos, pero es importante que las autoridades correspondientes se pronuncien sobre los logros de esta norma que lleva varios años en el fútbol peruano.

"No estamos en contra de nada, solamente es una reflexión. Porque le imponen al entrenador, el entrenador a través del entrenamiento ve a un chico listo para jugar y juega", finalizó.