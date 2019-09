¿Alianza, Universitario o Cristal? ¿Quién tiene el más alto valor en el mercado?

Tras la venta de Backus del Club Sporting Cristal al grupo Innova Sports, te presentamos el valor actual de los cuatro equipos más caros en el fútbol peruano, según cifras de una página especializada como lo es Transfermarket.

El primer lugar se encuentra Alianza Lima con un valor de US$14.793.063. Entre sus jugadores mejor valorizados son: Pedro Gallese con casi 2 millones de dólares, Kevin Quevedo en cerca de un millón y José Manzaneda. Aunque, es preciso recordar que el arquero está a préstamo en tienda blanquiazul proveniente de Veracruz.

Pero si creías que Universitario era el segundo club mejor tazado, te equivocaste, porque según la fuente mencionada, FBC Melgar se ubica en la segunda posición con un valor de US$ 11.977.965. Irven Ávila, Alexis Arias, Carlos Cáceda, John Narvaez, Alexis Gómez son los jugadores mejor valorizados.

En relación a la reciente venta de Cristal a Innova Sports, conoce el valor actual de los equipos más caros en el Perú según Transfermarkt.



