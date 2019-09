Deportivo Municipal: El pedido de dos hinchas en contra de la directiva 'edil' que enternece las redes [FOTOS]

El cuadro de Deportivo Municipal no la está pasando muy bien actualmente, esto luego de que el cuadro ‘edil’ fuera castigado debido a que la directiva del club no cumpliera oportunamente con los pagos a sus jugadores. Sin embargo, estos, en señal de protesta por los puntos que se le restaron por las deudas, decidieron no entrenar.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF), decidió tomar medidas drásticas en contra de la ‘academia’, esto por el incumplimiento de pagos a sus jugadores. Deportivo Municipal no la pasa nada bien en el Torneo Clausura de la Liga 1, y eso es motivo suficiente para que sus hinchas se sientan indignados con la situación.

Luego del comunicado por parte de la Federación Peruana de Fútbol, en donde se señala las medidas que se tomarán en contra de Deportivo Municipal, los hinchas del cuadro ‘edil’ no se aguantaron y fueron en búsqueda de una pronta respuesta hasta las oficinas del club en el distrito de Miraflores.

Los incondicionales del ‘Muni’ piden una sola cosa: la salida de los dirigentes del club, sobre todo, de Renzo Reggiardo, presidente del equipo quien no ha salido a pronunciarse en ningún momento luego de emitirse el comunicado de la sanción en contra de Deportivo Municipal.

Sin embargo, uno de los hinchas más representativos del club, conocido como ‘Tío Francella’, llegó con una gran pancarta pidiendo -a su manera- la salida inmediata de la directiva de Deportivo Municipal. Las fotos sobre su pedido a las afueras de las oficinas del ‘equipo de todos’ ya vienen circulando por redes sociales.

Y es que la emotiva foto muestra a dos verdaderos hinchas que sin importar la edad, la hora y el lugar, pidieron una pronta solución en favor del club que seguramente los vio crecer y regaló un sinfín de alegrías.