Diego Haro ya no será el árbitro del Alianza Lima vs Real Garcilaso

Cambio de planes. Diego Haro ya no será el encargado de arbitrar el Alianza Lima vs Real Garcilaso, uno de los partidazos de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2019, debido a la última comunicación oficial de la Conmebol.

¿Cómo así? Sucede que la Conmebol dio hoy la lista oficial de árbitros para las semifinales de vuelta de la Copa Sudamericana 2019. La misma arrojó que los peruanos Víctor Hugo Carrillo, Diego Haro y Henry Gambetta fueron designados para ubicarse en la sala del VAR para el duelo entre Independiente del Valle y Corinthians.

Aquella inesperada decisión de la Conmebol obligó a la CONAR a realizar un cambio en la programación de árbitros para la Jornada 8 del Torneo Clausura 2019. Micke Palomino deberá tomar el lugar de Diego Haro como juez principal del Alianza Lima vs Real Garcilaso.

Pero, ¿no podía Diego Haro dirigir el Alianza-Garcilaso considerando que la semifinal de la Sudamericana se juega todavía el miércoles? La respuesta es simplemente no.

Y es que la Conmebol exige que todos los árbitros (incluidos los del VAR) viajen a Asunción el domingo al mediodía. Posteriormente, los réferis recibirán una capacitación para luego viajar a sus respectivos destinos. En el caso de la terna peruana, su vuelo irá directo a Ecuador.

Vale destacar que Diego Haro es el único de los tres árbitros peruanos que no dirigirá en la presente fecha del torneo local. Con Víctor Hugo Carrillo no hay problemas al tener el Sport Boys vs UTC del sábado mientras Henry Gambetta ya se encuentra retirado de la actividad profesional.

Fecha, hora y canal del Alianza Lima vs Real Garcilaso

El duelo se jugará el próximo 22 de septiembre desde las 3:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por Gol Perú. Alianza Lima puede alcanzar el liderato en caso le gane a Real Garcilaso y Universitario no pase del empate ante Sport Huancayo en el duelo de líderes en La Incontrastable.