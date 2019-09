Sport Boys dejó la zona de descenso: ¿qué le queda para la salvación?

Celebra todo el Callao. En su mejor partido del año, Sport Boys aplastó a un rival directo por la permanencia en Primera División y los hinchas de la 'Misilera' podrán irse a dormir por primera vez fuera de la zona de descenso.

Tras el 4-0 en el Miguel Grau, Sport Boys llegó a los 24 puntos en la tabla acumulada, los mismos que la San Martín pero el club de Santa Anita tiene peor diferencia de gol (-18) que el equipo de Marcelo Vivas (-15).

Ahora bien, la San Martín podrá recuperar su posición de antepenúltimo del acumulado este domingo, pero para ello deberá ganarle a Alianza Universidad en Huánuco. Una misión complicada.

Retomando el foco en Sport Boys, la 'Misilera' vive un inmejorable momento deportivo con Marcelo Vivas. Llevan cuatro triunfos al hilo, están ofreciendo un gran rendimiento colectivo y afrontan con mucha confianza e ilusión sus próximos partidos.

A falta de nueve partidos para el final del Torneo Clausura 2019, a Sport Boys le quedan cuatro partidos de local y cinco de visitante. Su siguiente reto será Real Garcilaso en el Cusco y aquel sí asoma como un reto de mayor envergadura por el momento de su rival, sus aspiraciones al título y la altura.

Posteriormente, le tocará enfrentar a Universitario en el Callao, en un duelo de vida o muerte para las aspiraciones estudiantiles. Los partidos claves llegarán después: el colero Pirata FC y su rival a vencer por la salvación, la San Martín. Luego le tocan dos visitas complicadas en la altura de Huánuco y Huancayo, pero será el partido a partido, su máxima en estos días, el que le podría permitirle vivir sin muchas complicaciones aquellos partidos.

Hoy todo el Callao celebra y aquello es lo que importa. De parecer el gran favorito al descenso, Sport Boys vive hoy su mejor momento deportivo en la última década y hasta podría meterse a la pelea por el Torneo Clausura 2019. Eso sí, partido a partido que hoy el gran objetivo es otro.

Qué le queda a Sport Boys en el Torneo Clausura 2019

Sport Boys vs Real Garcilaso (V)

Sport Boys vs Universitario (L)

Sport Boys vs Pirata FC (V)

Sport Boys vs San Martín (L)

Sport Boys vs Mannucci (V)

Sport Boys vs Melgar (L)

Sport Boys vs Alianza Universidad (V)

Sport Boys vs Binacional (L)

Sport Boys vs Sport Huancayo (V)