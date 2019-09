Sporting Cristal recibe hoy al Ayacucho FC por la fecha 8 del Torneo Clausura

La abrupta salida de Claudio Vivas y la rápida designación de Manuel Barreto, así como la incierta venta del club que se concretó a mitad de semana han provocado que todas las miradas se vuelquen exclusivamente en temas extrafutbolísticos, pasando casi desapercibido el duelo de esta mañana (11:00 a.m.) ante Ayacucho FC.

No obstante, los futbolistas han tratado de no inmiscuirse en temas que no les corresponde y, comprometidos en seguir dando la vida en la cancha por la camiseta, fueron preparando —casi en silencio— este cotejo que puede servir como un respiro ante tanto lío y como una inyección de moral para meterse a la lucha por el Clausura.

A sabiendas de la magna importancia, Cristal saltará al césped del Alberto Gallardo con sus mejores jugadores, a excepción de Cristian Ortiz, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. En su reemplazo iría Carlos Lobatón, aunque Patricio Arce aparece como segunda opción.

Aunque sean momentos y contextos diferentes, en la interna queda el recuerdo del Apertura cuando los “Zorros” ganaron en Ayacucho por 2-0, el cual intentarán subsanar a base de una innovadora propuesta en ataque, acompañada de una imponente posesión del balón.

Cristal nunca ha perdido como local ante Ayacucho en las 16 veces que se enfrentaron (14 triunfos y 2 empates).

“Se nos critica pero se olvidan de todo lo que Cristal ha obtenido en los últimos años. Somos los vigentes campeones”, dijo Barreto.

Calcaterra, Távara, G. Chávez, B. Palacios y Madrid están a una tarjeta amarilla de quedar suspendidos para la siguiente fecha.

Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO | alineaciones probables

Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Carlos Lobatón, Fernando Pacheco, Christofer Gonzáles; Cristian Palacios

Ayacucho FC: Éxar Rosales; Aldair Perleche, Hanyer Mosquera, Hugo Souza, Luis Trujillo; Ever Chávez, Diego Minaya, Cristian Mejía, Robert Ardiles; Luis Carranza, Mauricio Montes.

Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO | a qué hora y qué canales pasarán el Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Ayacucho FC se enfrentan en el Alberto Gallardo desde las 11:00 a.m. y lo podrás seguir EN VIVO ONLINE vía Gol Perú y Libero.pe.

Hora: 11:00 a.m.

CANAL: Gol Perú

Torneo: Clausura 2019

Estadio: Alberto Gallardo, San Martín de Porres