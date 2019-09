Técnico de Sport Huancayo explotó contra los equipos de Lima tras la victoria de Universitario [VIDEO]

Universitario de Deportes visitó a Sport Huancayo por la octava fecha del Torneo Clausura 2019. Ambas escuadras desarrollaron un partido atractivo de inicio a fin, ya que se disputaban la punta del campeonato y seguir con chances para pelear el título nacional.

Sin embargo, los dirigidos por Ángel David Comizzo se impusieron en los últimos minutos y consiguieron tres puntos valiosos. La anotación de Universitario de Deportes llegó producto de un polémico penal cobrado por el árbitro Michael Espinoza. Dicha decisión fue reprochada por los futbolistas y entrenador de Sport Huancayo.

Precisamente, Carlos Ramacciotti, estratega de Huancayo, no se calló nada y protagonizó una acalorada conferencia de prensa después de la victoria crema. El argentino no pasó por alto la actuación del Michael Espinoza y lo crítico.

"Por qué si se cobra un penal en el área nuestra. Eso está mal. No está bien esto. Me deja todas las dudas lo que pasó.", manifestó Ramacciotti, quien enfatizó que Sport Huancayo no bajará los brazos y continuará luchando para conseguir el Torneo Clausura 2019.

Asimismo, Carlos Ramacciotti se mostró molesto por la horario asignado a Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2019 cuando enfrenta a clubes de la capital de local. "No nos favorece. No jugamos nunca a las 8 de la noche. Practicamos a las 10 de la mañana y tres de la tarde, no a las 8 de la noche. Basta de jugar contra los equipos de Lima a las 8 de la noche como lo hicieron. Basta ya", expresó ofuscado Ramacciotti.

Con este resultado, Universitario de Deportes suma 19 puntos y se pone puntero, dejando en el segundo lugar a su rival Sport Huancayo con 16 unidades. En la próxima fecha los de Ate chocarán contra Alianza Lima.

