Nelson Cabanillas sobre la polémica jugada ante Sport Huancayo: "Fue un penal justo" [VIDEO]

Universitario de Deportes cosechó un triunfo vital con miras al título del Torneo Clausura 2019 ante Sport Huancayo, el pasado sábado 21. Los dirigidos por Ángel David Comizzo supieron sobrellevar la ofensiva del 'Rojo Matador' y se llevaron tres puntos de oro de la 'Incontrastable'.

El 'Indio' supo leer el cotejo y encontró en el banquillo de suplentes a las variantes para cambiar el rumbo del partido ante los pupilos de Carlos Ramacciotti: el ingreso de Nelson Cabanillas alteró el esquema defensivo del estratega 'huancaíno'.

A sus 19 años, Cabanillas es otra de las apuestas de Comizzo para el presente año, así como la presencia de Paulo de la Cruz. Justamente, ambos elementos 'merengues' lograron compaginar una pared y terminó siendo decisivo para los intereses del club de Ate.

"Fue muy difícil, por suerte se me dio (la jugada del penal). 'Cancha' (refiriéndose a Paulo de la Cruz) me devolvió una pared y por suerte me tocó. Hizo bien al equipo este triunfo en Huancayo", indicó Cabanillas a Fútbol en América.

Tras consultarle si fue falta la jugada dividida con Luis Maldonado, el joven elemento 'crema' relató que llegó primero antes que el zaguero y sintió el contacto. "Sí, la verdad que si. Pensé que iba a llegar primero (haciendo referencia a Maldonado), suerte que llegué yo primero. Fue un penal justo", agregó.

Nelson Cabanillas retornó a Universitario de Deportes para el presente año luego de haber estado en San Luis de Quillota, equipo de la Segunda División de Chile.