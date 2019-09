Torneo Clausura 2019: Franco Navarro dejó de ser técnico de UTC de Cajamarca

La abrupta y dolorosa caída ante Sport Boys fue la gota que rebasó el vaso en la directiva de UTC de Cajamarca, quienes decidieron que Franco Navarro ya no seguirá siendo entrenador del conjunto que disputa la Liga 1.

De manera increíble, UTC no sabe lo que es ganar desde el pasado 5 de julio, cuando venció, paradójicamente, a Sport Boys por 1-0 en la Copa Bicentenario. Desde entonces, acumula nueve partidos sin conocer la victoria: siete derrotas y dos empates.

En otras palabras, UTC es el único equipo del Torneo Clausura 2019 que no ha podido sumar de a tres y se sitúa último en este campeonato, no obstante, más allá de no tener opciones de pelear el título, está en una grave situación: está cerca de la zona de descenso.

Franco Navarro no seguirá en UTC

El próximo jueves el club cajamarquino tendrá nuevo comando técnico evalúan que podría ser un técnico nacional o un extranjero, así lo comentó Joaquín Ramírez al corresponsal de @liberoperu @Jaritacajamarca — Hugo Rodriguez (@hrdeportivo) September 23, 2019

La mala racha ha generado que UTC se ubique en la décima quinta casilla en la Tabla Acumulada con 27 puntos: está a tres puntos de caer en el penúltimo lugar, espacio que ocupa Sport Boys, quien lucha por salir de la zona de descenso.

¿Quienes son las alternativas para reemplazar a Franco Navarro?

Según la información alcanzada por nuestro corresponsal Hugo Rodríguez, el próximo jueves 26 se conocerá al reemplazante del 'Pepón' en el banquillo de UTC: podría ser un peruano o un extranjero.

El elenco 'cajacho' necesita un DT con experiencia en este tipo de situaciones y dentro de la gama de técnicos nacionales se ubican: Teddy Cardama, 'Chalaca' Gonzáles, Julio César Uribe y Paul Cominges. No obstante, existe un foráneo que ha sido recurrido para este tipo de situaciones: Édgar Óspina. 'Peinadito' recibió el llamado de Ayacucho FC cuando estuvo cerca de descender con Carlos Leeb y logró la proeza. ¿Volverá al fútbol peruano?