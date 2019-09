Hohberg y la revelación sobre la polémica jugada que casi termina en su expulsión [VIDEO]

El clásico entre Universitario de Deportes vs Alianza Lima es el partido que nadie se quiere perder en el fútbol peruano. Y más aún, cuando ambos vienen entonados y pelean palmo a palmo el título del Torneo Clausura 2019.

Es por ello que una fortuita jugada - en el duelo ante Sport Huancayo - estuvo muy cerca de costarle la presencia a Alejandro Hohberg en el 'match', que se desarrollará el próximo domingo 29 de setiembre en el Estadio Monumental de Ate.

Sucede que tras vencer la resistencia de Salomón Libman vía penal, el 'Enano' se dirigió a festejar con la hinchada crema. No obstante, la euforía que los invadía terminó por descontrolarse: uno de los pupilos de Ángel Comizzo (Carlos Olascuaga) se subió al alambrado.

Este hecho, según norma FIFA, está penalizado con tarjeta amarilla. Para ese entonces, Hohberg ya había acumulado una tarjeta amarilla. Michael Espinoza, árbitro del Sport Huancayo-Universitario, entendió que el jugador que se subió al alambrado fue el ex futbolista de Alianza Lima y decidió amonestarlo.

La polémica expulsión de Hohberg alteró los ánimos en toda la tienda 'crema', quienes no entendían que pasaban. Se observó una serie de reclamos y tras comunicaciones con sus asistentes, Espinoza enmendó su error y anuló la segunda tarjeta amarilla al extremo: amonestó a Olascuaga.

"Es que la verdad yo no hice nada. Simplemente me paré y festejé con mis compañeros. La verdad no sé si alguien se colgó del alambrado, pero bueno por suerte no me pierdo el clásico", indicó Hohberg en Fútbol América.

Sobre el penal indicó que no llegó a observarlo porque venía de atrás. También recalcó que todavía falta mucho por recorrer para obtener el Torneo Clausura 2019. "No sé. La verdad no la veo porque vengo de atrás, pero bueno, fue penal y convertimos [...] La verdad falta un montón. Quedan ocho o nueve fechas, pero por suerte pudimos ganar un partido importante", concluyó.