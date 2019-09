¿Sporting Cristal tendrá su estadio propio? Joel Raffo responde

Luego de una semana desde que se confirmó que Joel Raffo compró Sporting Cristal, el flamante dueño se pronunció al respecto para aclarar varios puntos que no quedaron claro al hincha rimense. Entre ello, el directivo habló de la posibilidad del estadio propio, pero también del presupuesto que tendrá el club para afrontar la temporada 2020.

Presupuesto

"El club se manejaba autónomo a nivel económico (últimos años), salvo por un patrocinio que había por parte de Backus. El presupuesto que existe ahora se va a mantener y ya estamos trabajando bajo esa base para el 2020.

Sin embargo, dejó en claro que de no clasificar a la Copa Libertadores, podría reducirse. "Con Copa y sin Copa, el presupuesto va variar. Representa gran parte de los ingresos de TV, los resultados tienen impacto en los modelos financieros en los equipos. Queremos que el club crezca año a año, tiene que haber esa dependencia (clasificar a la Copa). Queremos ser modelo autosostenible no subsidiado o un modelo que funciona una año y no otros tres"

Proyecto del estadio

"Buscamos garantizar las propiedades e infraestructura a largo plazo. Nos vamos a poner a trabajar para asegurar la propiedad de un estadio que tiene un simbolismo muy grande para la familia celeste y lo vamos a buscar en un corto plazo"

La Florida

"Es la casa del club. La fábrica. Es donde se da todo el proceso transformativo, el talento. Lo vamos a conservar y potenciar en la medida de que consideremos conveniente bajo un mismo proyecto y bajo un mismo modelo de gestión que se viene haciendo.

Backus

Si bien es cierto en el comunicado se señaló que seguirán siendo uno de los sponsor principales de Sporting Cristal, hoy Joel Raffo no se pronunció al respecto sobre el posible vínculo que los uniría el próximo año.

Nuevo Directorio

"Va a haber un directorio que va a ser conformado por distintos perfiles, pero lo que no va a cambiar es la identificación y vínculo con Sporting Cristal. No descarto que hayan exdirigentes, vamos a seleccionar a los que consideremos que pueden aportar lo mejor al club"

Además, el flamante presidente de Sporting Cristal aclaró la fotografía que circuló en redes donde aparecía con la camiseta de Universitario. “Esa camiseta tiene un logo, el Inka Cup nosotros desarrollamos ese logo, nos regalaron como organizadores la camiseta de la U, de Alianza, estaba la camiseta ahí y la utilicé, pero no tiene ningún tipo de vinculación con mi sentido de pertenencia que va mucho más allá, desde los 13 años que pise este Club,hay un vínculo con este Club que no lo he sentido antes”, dijo en una entrevista para RPP.

Finalmente el presidente celeste se pronunció sobre unas amenazas que recibieron en los últimos días tras anunciarse que Sporting Cristal fue comprado por ellos. “Por ningún motivo vamos a permitir que hayan amenazas hacia el sentimiento: eso hemos venido a protegerlo. Que el hincha esté tranquilo”.