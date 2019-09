Álamo Pérez Luna manda a la “RPQLRMP” a hinchas de Universitario y Alianza previo al clásico [VIDEO]

Universitario de Deportes vs. Alianza Lima | El clásico del fútbol peruano no solo se juega dentro de las canchas, pues previo a su realización este domingo 29 de septiembre, se vive un partido aparte en redes sociales. Esto pues los hinchas de ambos clubes viven con tal intensidad la previa del cotejo que han trasladado sus ansias a Twitter y Facebook.

Cualquier comentario bien o malintencionado, será motivo para que los hinchas de ambos equipos estén muy al pendiente de ello, y sobre todo cuando los juicios vienen por parte de una figura mediática. Este es el caso del periodista Álamo Pérez Luna, quien viene siendo blanco de críticas e insultos en redes por un tuit.

El hombre de prensa dio su opinión luego del triunfo de Universitario de Deportes ante Sport Huancayo: "La U ganó por un error del árbitro este fin de semana. No fue penal. Clarísimo. Pasa. Ocurre. Ya... Pero no se hagan los grandes punteros, porque lo son debido a 'errores' de los árbitros. Quedó claro? Calladitos, mejor. Relájate", comentó vía Twitter.

Sin embargo, Pérez Luna jamás se imaginó que su tuit generaría que los hinchas de Universitario de Deportes se enfurezcan de tal manera para poder hacer colapsar su cuenta de Twitter con un sinfín de mensajes en contra de él y su opinión respecto al encuentro ante Sport Huancayo.

Ante los cientos de comentarios en contra del periodista, Álamo Pérez Luna dijo: “No ofendas. Cagxx es un insulto. Yo nunca uso el término Gallixxx cuando me refiero a ustedes. Conversa. Discute. Debate. No ofendas". Pero esto no fue suficiente para que cesen los ataques al periodista.

Álamo Pérez Luna no pudo -con el comentario anterior- lograr que los ataques en su contra paren, por lo que decidió volver a tuitear: "Desde que ayer publiqué un comentario sobre un penal de la U se han publicado mil estupideces. Me han insultado, difamado sobre temas aclarados hace años y mentado la madre. Les digo (así estamos) que se vayan a la RPQLRMP. Como diría Fito Páez, no están a la altura del conflicto".

Universitario de Deportes vs. Alianza Lima por el clásico del fútbol peruano

Cabe señalar que el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la jornada 9 del Torneo Clausura, se realizará este domingo 29 de septiembre en el Estadio Monumental “U” desde las 4:00 p.m. (hora peruana).