Butrón elogió a Carvallo pero asegura que Gallese está un paso adelante

A solo tres días para el clásico peruano, Leao Butrón se pronunció sobre una de las figuras de Universitario, sin embargo, el aquero de Alianza Lima reconoció que por el momento, Pedro Gallese está en un nivel superior al de los demás arqueros nacionales.

"Como le dije a Pedro Gallese tu estás un paso por delante de los otros arqueros peruanos, creo que Steven Rivadeneyra está haciendo mucho mérito para estar también en la Selección. José Carvallo está tapando muy bien y creo que es artífice directo de que la 'U' este peleando el campeonato”, señaló Leao Butrón en una entrevista.

Pero eso no fue todo, sino que Leao Butrón destacó el buen momento que viene atravesando tanto Alianza Lima como Universitario. "Hace mucho tiempo que los dos equipos no llegaban en un buen momento, por eso este clásico es importante. Se comenta que el rival viene bien, que si bien no estaba en el cálculo de mucha gente, se ha hecho fuerte para pelear el campeonato. La parte anímica es importante, además habrá un gran ambiente, pero todo se decide dentro del campo".

Sobe su retiro, Butrón dejó en claro que está preparado para este momento. A sus 42 años sueña con retirarse en tienda blanquiazul. "Del 2013 en adelante siempre pienso que me voy a retirar. Estoy preparado para el retiro pero sueño con jugar un año más. Creo que estoy en el equipo donde quiero estar y quiero cuando llegue el momento sea yo, quien decida ya no jugar. Mi sueño y lo ideal sería retirarme en Alianza, pero no solamente depende de mí".

Finalmente, Leao Butrón decidió darle un consejo a Kevin Quevedo. El experimentado arquero de Alianza Lima señaló que el delantero blanquiazul debe renovar y no exponerse tanto porque queda mal tanto él como la institución.

"Es un gran tipo, creo que no se ha manejado de la mejor manera estos temas (de su renovación) se ha expuesto mucho al jugador y a la institución. Creo que como Alianza le dio la oportunidad, merecería renovar, eso es una opinión personal. Ojalá que se pueda resolver y ojalá también sepa diferenciar entre la gente que se le acerca, en este momento se le ha acercado mucha gente, gente que hace un año ni lo llamaba".