Delantero no va más en Universitario tras ser mal inscrito

No va más en Universitario. El máximo referente y goleador del Torneo de Reservas no jugará más en tienda merengue ¿Motivos? La administración temporal crema detectó que Tiago Cantoro fue mal inscrito y para no tener algún tipo de problemas, se decidió que no jugará más.

¿Qué pasó con Tiago Cantoro? Según se conoció, la razón es que nueva administración de Universitario de Deportes encontró que no estaba bien inscrito y, tras charla con Federación Peruana de Fútbol, no se asumirán ningún riesgo.

Trascendió que al ser mayor de edad y sobre todo extranjero, Tiago Cantoro está obligado a referendar un contrato. Es básicamente por estos motivos expuestos, que Universitario decidió no contar con el delantero para lo que resta de la temporada 2019.

Sin embargo, no todas son malas noticias. Se conoció que Tiago Cantoro está en los planes para integrar el primer equipo crema para el 2020. Universitario ve al delantero argentino como un gran proyecto deportivo a futuro y es por ello que el club apostará por él, pero a partido del próximo año.

En el Torneo de Reservas, el líder es FBC Melgar con 55 puntos, Universitario se ubica en la segunda posición con 53 unidades, mientras que en la tercera casilla está Sport Huancayo con 51 unidades y un escalón más abajo está Sporting Cristal. Alianza Lima con 48 puntos cierra el top 5 de los primeros equipos.

“Sí me gustaría jugar en la Selección Peruana... No sé en cuánto tiempo”, dijo hace unos días Cantoro para luego agregar: “Mi sueño es estar en Europa. Quiero estar en el Barcelona. Nada es imposible. Nunca se pierde la esperanza", reveló hace unos días para un medio local.

Como se sabe, Tiago Cantoro pasó cerca de medio año fuera de Universitario y recién a finales de junio decidió volver para intentar ganarse un puesto en el equipo de Comizzo, pero finalmente por el cupo de extranjero no tuvo los minutos esperados, pero en el equipo de las Reservas la rompió.