Universitario vs Alianza Lima [Gol Perú EN VIVO] Clásico del fútbol peruano

Gol Perú EN VIVO Universitario vs Alianza Lima ONLINE | Este domingo 29 de septiembre se juega el clásico del fútbol peruano por la Jornada 9 del Torneo Clausura 2019. El duelo está pactado para las 4:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental y será transmitido EN DIRECTO por GolTV y Perú Mágico. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Un clásico con mucho en juego. Universitario y Alianza Lima, líder y sublíder del Torneo Clausura 2019, se enfrentan en el duelo que más expectativa ha generado en los últimos años y cuyo ganador puede dispararse en su lucha por el título.

El momento es inmejorable para Universitario. La vuelta de Ángel Comizzo, campeón nacional en el 2013, ha transformado a un plantel amplio en un gran equipo que exhibe solidez y jerarquía sin importar las ausencias eventuales que puedan presentarse.

La fecha pasada puede dar fe de ello. Sin tres titulares por sanción, Universitario le ganó el duelo de líderes a Sport Huancayo en La Incontrastable y extendió su buena racha a cuatro triunfos seguidos.

Ahora bien, ante Alianza Lima, Ángel Comizzo recuperará para la causa a aquellos tres indiscutibles en su once: Guarderas, Quina y el recientemente convocado Alfageme.

La única duda del argentino en la previa fue si el mundialista Ramos o el juvenil Velarde, y será finalmente el flamando convocado a la Sub-23 que compartirá zaga con Quina.

#PrimerEquipoU Lista de jugadores convocados de Universitario de Deportes para el clásico por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga1 Movistar.#YDaleU#VamosCremas#ElClásicoloJugamosTodos pic.twitter.com/PaSYCcYJkK — Club Universitario de Deportes (@Universitariotw) September 28, 2019

En la vereda del frente, Alianza Lima quiere acabar con su andar irregular con un triunfo ante Universitario, un rival al que le tiene tomada la medida Pablo Bengoechea, que acumula seis victorias, un empate y apenas una derrota como estratega blanquiazul.

A diferencia de su clásico rival, Alianza Lima no podrá disponer de todos sus efectivos debido a la expulsión de Gonzalo Godoy en el triunfo por la mínima a Real Garcilaso. Su reemplazante será, finalmente, Carlos Beltrán.

Pese a las muchas especulaciones y el hermetismo desde La Victoria, Bengeoechea mantendrá a su cuarteto ofensivo conformado por los uruguayos Adrián Balboa, Federico y Felipe Rodríguez y Kevin Quevedo, máximo goleador blanquiazul con 14 tantos y que quiere acabar con su racha de un mes sin anotar.

En el lateral zurdo estaba otra de las dudas en el once de Alianza Lima. ¿Quién será el titular? El juvenil Dylan Caro que ya le ganó la pulseada a Anthony Rosell. Luego, ya no hay interrogantes: serán titulares lo que habitualmente conforman el once tipo blanquiazul.

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO | Alineaciones problables

Posible once de Universitario ante Alianza Lima

Universitario: Carvallo, Corzo, Velarde, Quina, Vásquez, Barreto, Alfageme, Guarderas, Quintero, Osorio, Hohberg.

Posible once de Alianza Lima ante Universitario

Alianza Lima: Gallese, Salazar, Beltrán, Riojas, Caro, Quevedo, Cartagena, Cruzado, Felipe Rodríguez, Federico y Balboa.

A qué hora juegan EN VIVO Universitario vs Alianza Lima por canal Gol Perú

15:00 horas en México

16:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

17:00 horas en Venezuela, Bolivia

18:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

12:00 horas del lunes en España, Italia, Francia, Alemania

02:00 horas del lunes en Catar y Arabia Saudita

05:00 horas del lunes en China

16:00 horas del lunes en Japón y Corea del Sur

Qué canal transmite EN VIVO Universitario vs Alianza Lima por canal Gol Perú

Argentina GolTV Latinoamerica

Bolivia GolTV Latinoamerica

Chile Peru Magico, GolTV Latinoamerica

Colombia GolTV Latinoamerica

Costa Rica GolTV Latinoamerica

República Dominicana GolTV Latinoamerica

Ecuador GolTV Latinoamerica

El Salvador GolTV Latinoamerica

Guatemala GolTV Latinoamerica

Honduras GolTV Latinoamerica

Internacional Fanatiz International, GOLTV Play, Bet365

México GolTV Latinoamerica

Nicaragua GolTV Latinoamerica

Panamá GolTV Latinoamerica

Perú GolTV Latinoamerica, Gol Peru

Estados Unidos Peru Magico

Uruguay GolTV Latinoamerica

Venezuela GolTV Latinoamerica, Peru Magico