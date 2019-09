Universitario vs Alianza [América TV EN VIVO] Clásico gratis GOL Perú

América TV EN VIVO Universitario de Deportes vs Alianza Lima ONLINE Movistar, GOLTV GOL Perú EN VIVO Partido de hoy Torneo Clausura Liga 1 Movistar Monumental | El Clásico del fútbol entre Cremas y Blanquiazules se disputará este domingo 29 de septiembre, a partir de las 4.00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Monumental del distrito de Ate por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Movistar 2019. Sigue el MINUTO a MINUTO vía INTERNET por Libero.pe.

El clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima centra la atención de la fecha 9 del Torneo Clausura 2019, donde ambos 'compadres' llegan clasificados como primero y segundo con 19 y 16 puntos, respectivamente.

Universitario de Deportes, que dirige el técnico argentino Ángel Comizzo, expondrá el liderato del Clausura obtenido ante su similar de Alianza Lima en la jornada precedente gracias a un polémico penalti que le permitió vencer por 1-0 al Sport Huancayo.

El encuentro se jugará el sábado y Universitario de Deportes podrá recibir a su eterno rival, Alianza Lima en el Estadio Monumental, su casa, lo que no sucedía desde febrero de 2018, pero como en ocasiones anteriores solo habrá hinchada local para evitar posibles episodios de violencia.

Sobre la cancha, el lateral derecho de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, advirtió que "Alianza Lima juega de forma directa y juega muy bien la bola parada".

Hohberg ante Kevin Quevedo en el Universitario de Deportes-Alianza Lima

El morbo del partido estará en los delanteros Alejandro Hohberg (Universitario de Deportes) y Kevin Quevedo (Alianza Lima), que anteriormente jugaron en las filas de sus respectivos rivales del clásico.

Alianza Lima, al mando del uruguayo Pablo Bengoechea, también afronta el clásico ante Universitario de Deportes con una victoria en la jornada precedente, donde se impuso por 1-0 al Real Garcilaso de Cusco.

Últimos 10 partidos del historial entre Universitario de Deportes y Alianza Lima

2016: Universitario de Deportes 0-3 Alianza Lima

2017: Alianza Lima 2-0 Universitario de Deportes

2017: Universitario de Deportes 3-0 Alianza Lima

2017: Universitario de Deportes 1-2 Alianza Lima

2017: Alianza Lima 1-0 Universitario de Deportes

2018: Universitario de Deportes 1-3 Alianza Lima

2018: Alianza Lima 2-0 Universitario de Deportes

2018: Universitario de Deportes 1-1 Alianza Lima

2018: Alianza Lima 2-1 Universitario de Deportes

2019: Alianza Lima 2-3 Universitario de Deportes

Historial del Clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes

Superclásicos jugados: 362 superclásicos.

Superclásicos ganados por Alianza Lima: 139 superclásicos.

Superclásicos ganados por Universitario: 120 superclásicos.

Superclásicos empatados: 103 superclásicos.

Goles anotados por Alianza Lima en los superclásicos: 492 goles.

Goles anotados por Universitario en los superclásicos: 443 goles.

Máxima goleada en superclásicos: 9-1 a favor de Alianza Lima el 12 de junio 1949.

Máximo goleador de los superclásicos: Teodoro Fernández de Universitario con 29 goles.

Jugador con más presencias: José Luis Carranza de Universitario (61 superclásicos).

Mayor número de goles marcados en un superclásico por un solo jugador: Eduardo Fernández Meyzán de Universitario con 6 goles en 1946

A qué hora se juega el Clásico EN VIVO Universitario vs Alianza Lima | hora peruana GOL Perú

Perú: 4.00 p.m.

México (Centro): 3.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 2.00 p.m.

México (Noroeste): 3.00 p.m.

Ecuador: 4.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p.m.

Colombia: 4.00 p.m.

Argentina: 6.00 p.m.

España: 10.00 p.m.

España (Islas Canarias): 9.00 p.m.

Uruguay: 6.00 p.m.

Paraguay: 6.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Brasil: 7.00 p.m.

Bolivia: 5.00 p.m.

Venezuela: 5.00 p.m.

Canadá: 5.00 p.m.

Costa Rica: 3.00 p.m.

Guatemala: 3.00 p.m.

Honduras: 3.00 p.m.

El Salvador: 3.00 p.m.

Puerto Rico: 5.00 p.m.

República Dominicana: 5.00 p.m.

Panamá: 4.00 p.m.

Italia: 10.00 p.m.

Francia: 10.00 p.m.

Alemania: 10.00 p.m.

Portugal: 10.00 p.m.

Holanda: 10.00 p.m.

Inglaterra: 9.00 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Clásico Universitario vs Alianza Lima | Guía de canales TV

Perú: GOL Perú y Movistar Deportes.

Colombia: GolTV Latinoamérica.

Chile: GOL Perú, Movistar Deportes y GolTV Latinoamérica.

Argentina: GolTV Latinoamérica.

Bolivia: GolTV Latinoaamérica:

Cómo ver GOL Perú EN VIVO Universitario vs Alianza Lima | Canales TV

GOL Perú Movistar TV (Satélite): Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD).

GOL Perú Movistar TV (Cable): Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD).

GOL Perú Star Globalcom: Canal 14.

Dónde ver Movistar y CMD EN VIVO Universitario vs Alianza Lima | Canales TV

Movistar Deportes Perú (Satélite): Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes Chile (Satélite): Canak 786.

Movistar Deportes Perú (Cable): Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD).

Movistar Deportes Star Globalcom: Canal 3.

Movistar TV Chile (IPTV): Canal 786.

Cómo ver América TV EN VIVO Universitario vs Alianza Lima | Canales TV

América TV DirecTV (Satélite): Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

América TV Movistar (Satélite): Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD).

América TV Claro TV (Satélite): Canal 4.

América TV Movistar (Cable): Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

América TV Claro TV (Cable): Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD).

América TV Cablemas: Canal 4 (SD) y Canal 110 (HD).

América TV Cable Mundo: Canal 11.

América TV Best Cable: Canal 4

América TV Star Globalcom Canal 13.

América TV (Señal Terrestre) Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo: Canal 4.1 (HD) y Canal 4.2 (SD).

América TV Huánuco: Canal 15.

América TV Cusco: Canal 29.

VHF América TV Canal 2: Chimbote y Piura

VHF América TV Canal 4: Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo y Tarapoto.

VHF América TV Canal 5: Ica y Huancavelica.

VHF América TV Canal 6: Huacho y Trujillo.

VHF América TV Canal 7: Tarma.

VHF América TV Canal 9: Cajamarca y Chuquibamba.

VHF América TV Canal 11: Tacna, Pucallpa e Iquitos.

VHF América TV Canal 12: Tumbes.

VHF América TV Canal 13: Arequipa.

UHF América TV Canal 15: Huánuco.

UHF América TV Canal 29: Cusco.

UHF América TV Canal 47: Puno.

Dónde ver GOL TV EN VIVO Universitario vs Alianza Lima

Movistar TV: Canal 510 (SD) y Canal 743 (HD).

Tigo UNE Colombia: Canal 121.

VTR Chile: Canal 163 (SD) y Canal 845 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 120.

Montecable Uruguay: Canal 522.

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 211 (SD) y Canal 743 (HD).

Cómo ver América TV Go EN VIVO Perú vs Brasil | Canales de Televisión

Inicia tu plan pagando $2.99 desde 'tvgo.americatv.com.pe' para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la selección peruana. Asimismo, todas las transmisiones EN DIRECTO de sus programas. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutaron de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

Partido de hoy Torneo Clausura 2019 por Liga 1 Movistar TV

11:30 a.m. Deportivo Municipal vs Academia Cantolao: Gol Peru.

4.00 p.m. Universitario vs Alianza Lima: GolTV Latinoamerica,

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2019 de la Liga 1 Movistar | Universitario vs Alianza Lima

Así va la tabla de posiciones previo al Clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Apuestas, Cuotas y Pronósticos EN VIVO Universitario de Deportes vs Alianza Lima: así paga las casas de apuestas

Casa de apuestas: Inkabet

Universitario de Deportes: 2.40

Empate: 3.40

Alianza Lima: 3.10

Casa de apuestas: Betsson

Universitario de Deportes: 2.29

Empate: 3.45

Alianza Lima: 2.90

Casa de apuestas: Te Apuesto

Universitario de Deportes: 2.35

Empate: 3.45

Alianza Lima: 2.70

Casa de apuestas: Timberazo

Universitario de Deportes: 2.26

Empate: 3.41

Alianza Lima: 2.89

Casa de apuestas: Apuesta Total

Universitario de Deportes: 2.25

Empate: 3.40

Alianza Lima: 2.88

Casa de apuestas: bwin

Universitario de Deportes: 2.20

Empate: 3.30

Alianza Lima: 2.90

Casa de apuestas: bet365

Universitario de Deportes: 2.20

Empate: 3.30

Alianza Lima: 2.80

Casa de apuestas: Betfair

Universitario de Deportes: 2.20

Empate: 3.40

Alianza Lima: 2.80

Cómo ir al Estadio Monumental para ver el Clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima

Vea el mapa.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Universitario vs Alianza Lima

Universitario de Deportes: Carvallo, Aldo Corzo, Velarde, Quina, Vásquez, Barreto, Alfageme, Guarderas, Quintero, Osorio y Alejandro Hohberg.

Entrenador: Ángelo Comizzo.

Alianza Lima: Pedro Gallese, Salazar, Beltrán, Riojas, Caro, Kevin Quevedo, Wilder Cartagena, Cruzado, Felipe Rodríguez, Federico Rodríguez y Adrián Balboa.

Entrenador: Pablo Bengoechea.