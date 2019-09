[Movistar EN VIVO] Universitario vs Alianza PT 0-0 en directo GOL Perú

Universitario de Deportes vs Alianza Lima EN VIVO GOL Perú ONLINE y Movistar EN VIVO Torneo Clausura 2019 Liga 1 Movistar | Este domingo 29 de septiembre (4.00 p.m. hora peruana), los Cremas buscarán hacer respetar su localía en el Estadio Monumental frente a las blanquiazules, con Kevin Quevedo a la cabeza, durante el Clásico del Fútbol Peruano que se juega por el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2019 de la Liga 1 Movistar. Mira el MINUTO x MINUTO vía INTERNET por Libero.pe.

MINUTO x MINUTO | Universitario de Deportes vs Alianza Lima por GOL Perú y Movistar TV

Sigue todos los detalles del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' En breves minutos...

- Así se vive el ambiente a pocos minutos del clásico del fútbol peruano.

- Suplentes de Universitario de Deportes: Patrick Zubczuk, Christian Ramos, Jesús Barco, Paulo de La Cruz, Henry Vaca, Nelson Cabanillas y Carlos Olascuaga.

- Suplentes de Alianza Lima: Leao Butrón, Rodrigo Cuba, Aldair Fuentes, José Manzaneda, Adrián Ugarriza, Joazhiño Arroé y Luis Ramírez.

- Repasemos las formaciones de Universitario de Deportes y Alianza Lima.

- La dupla de centrales de Universitario de Deportes será Quina y Velarda. Alfageme reaparece en el mediocampo.

- Será el clásico número 13 que se juega en el Estadio Monumental: Universitario de Deportes buscará su séptimo triunfo ante Alianza Lima.

- ¡Comenzó el calentamiento de los jugadores de Universitario de Deportes y Alianza Lima!

- Roberto Ovelar mandó saludos a sus excompañeros de Alianza Lima.

- "Me acuerdo de mi primer clásico, aunque hayan pasado tantos años. Jugué con grandes jugadores de Alianza Lima ‘Perico’ León, Cubillas, Baylón, imagínate. No obstante, yo ya había enfrentado a Alianza con Deportivo Municipal así que ya tenía un poco de experiencia", dijo Héctor Chumpitaz.

- Homenaje para Percy Rojas, una de las máximas leyendas del club Universitario de Deportes.

- Los jugadores se alistan para hacer el respectivo calentamiento.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Universitario vs Alianza Lima

Universitario de Deportes: José Carvallo, Bryan Velarde, Nelinho Quina, Aldo Corzo, Jersson Vásquez, Armando Alfageme, Rafael Guarderas, Gerson Barreto, Alberto Quintero, Alejandro Hohberg y Anthony Osorio.

Entrenador: Ángel Comizzo.

Alianza Lima: Pedro Gallese, Aldair Salazar, Hansell Riojas, Carlos Beltrán, Dylan Caro, Rinaldo Cruzado, Aldair Fuentes, Felipe Rodríguez, Kevin Quevedo, Adrián Balboa y Federico Rodríguez.

Entrenador: Pablo Bengoechea.

El once de Universitario de Deportes para el clásico ante Alianza Lima

- Titulares de Universitario de Deportes: Carvallo, Corzo, Velarde, Quina, Vásquez, Alfageme, Barreto, Guarderas, Quintero, Hohberg, Osorio.

Carvallo, Corzo, Velarde, Quina, Vásquez, Alfageme, Barreto, Guarderas, Quintero, Hohberg, Osorio. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) September 29, 2019

- ¡Atención! El partido entre las reservas de Universitario de Deportes y Alianza Lima culminó sin goles 0-0.

- "Evitemos actos racistas y respetemos a los demás. Somos rivales, no enemigos", mensaje de la cuenta de Twitter de Universitario de Deportes.

#PrensaU



Evitemos actos racistas y respetemos a los demás.

Somos rivales, no enemigos.#NoAlRacismo#NoaLaViolencia#ElCLásicoesunaFiesta



✌🕊⚽ Ministerio de Cultura del Perú pic.twitter.com/xYq3YEq6T9 — Club Universitario de Deportes (@Universitariotw) September 29, 2019

- Joel Alarcón será el árbitro central del clásico Universitario de Deportes y Alianza Lima.

- ¡Atención! El autobús de Universitario de Deportes llegó al Estadio Monumental.

- De momento, se viene desarrollando el clásico de los equipos de las reservas.

Hinchas de Alianza Lima fueron identificados en el Estadio Monumental

- Los jóvenes fueron retirados del recinto de Ate.

- Se vendieron todas las entradas: cerca de 59 mil disponibles para el clásico del fútbol peruano.

- Hoy se permitirá el ingreso de gorras y lentes al Estadio Monumental.

- 21 de junio de 1994: Jorge Amado Nunes, de Universitario, le propinó un golpe al defensa de Alianza Juan Carlos Kopriva que quedó en la historia.

- Las puertas del Estadio Monumental ya se encuentran disponibles. Hay gran cantidad de hinchas locales en Universitario de Deportes.

- ¡Atención! El autobús de Alianza Liam llegó al Estadio Monumental.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima!

Tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 Movistar | Universitario vs Alianza Lima

- Así va la tabla previo al clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Antesala Universitario de Deportes vs Alianza Lima

Universitario de Deportes y Alianza Lima chocarán hoy a partir de las 4.00 p.m. de la tarde protagonizarán el clásico del fútbol peruano. La fiesta deportiva tan esperada por la afición se jugará en el Estadio Monumental que lucirá un marco espectacular. Por lo que ambos equipos se juegan, avizora ser de candela.

En la fecha 9 del Torneo Clausura, Universitario de Deportes y Alianza Lima se juntaron con el mismo deseo de lograr estos tres puntos en disputa para seguir en ruta al título del torneo.

Universitario de Deportes, con 19 puntos, ocupa el primer lugar de la tabla y necesitan ganar aumentar su ventaja a cinco sobre Alianza Lima, que acumula 17 unidades en la segunda casilla del Torneo Clausura. Los de Bengoechea necesitan el triunfo para convertirse en los nuevos líderes.

Tanto Universitario de Deportes y Alianza Lima consiguieron victorias en la jornada anterior y confirmaron su grato momento a nivel de resultados. La "U" venció de visita al Sport Huancayo; y Alianza Lima hizo lo propio, pero en casa, ante Real Garcilaso.

Esto ratifica el excelente presente de los nuevos técnicos Ángel Comizzo (Universitario de Deportes) y Pablo Bengoechea (Alianza Lima). Ambos le sacaron provecho a sus planteles y hoy por hoy son los mejores en la tabla del Clausura.

En el primer clásico del 2019, que fue por el Torneo Apertura, Universitario de Deportes se impuso por 3-2 a Alianza Lima. El entrenador de los íntimos fue Miguel Ángel Russo, hoy entrenador de Cerro Porteño.

Así formaría Universitario de Deportes ante Alianza Lima en el Clásico

Universitario de Deportes: José Carvallo, Bryan Velarde, Nelinho Quina, Aldo Corzo, Jersson Vásquez, Armando Alfageme, Rafael Guarderas, Gerson Barreto, Alberto Quintero, Alejandro Hohberg y Anthony Osorio.

Así formaría Alianza Lima ante Universitario de Deportes en el Clásico

Alianza Lima: Pedro Gallese, Aldair Salazar, Hansell Riojas, Carlos Beltrán, Dylan Caro, Rinaldo Cruzado, Aldair Fuentes, Felipe Rodríguez, Kevin Quevedo, Adrián Balboa y Federico Rodríguez.

Últimos 10 partidos del clásico Universitario de Deportes y Alianza Lima | Historial

2016: Universitario de Deportes 0-3 Alianza Lima

2017: Alianza Lima 2-0 Universitario de Deportes

2017: Universitario de Deportes 3-0 Alianza Lima

2017: Universitario de Deportes 1-2 Alianza Lima

2017: Alianza Lima 1-0 Universitario de Deportes

2018: Universitario de Deportes 1-3 Alianza Lima

2018: Alianza Lima 2-0 Universitario de Deportes

2018: Universitario de Deportes 1-1 Alianza Lima

2018: Alianza Lima 2-1 Universitario de Deportes

2019: Alianza Lima 2-3 Universitario de Deportes

Historial del Clásico del fútbol peruano entre "U" y Alianza | Ver GRATIS Movistar TV Perú

Superclásicos jugados: 362 superclásicos.

Superclásicos ganados por Alianza Lima: 139 superclásicos.

Superclásicos ganados por Universitario: 120 superclásicos.

Superclásicos empatados: 103 superclásicos.

Goles anotados por Alianza Lima en los superclásicos: 492 goles.

Goles anotados por Universitario en los superclásicos: 443 goles.

Máxima goleada en superclásicos: 9-1 a favor de Alianza Lima el 12 de junio 1949.

Máximo goleador de los superclásicos: Teodoro Fernández de Universitario con 29 goles.

Jugador con más presencias: José Luis Carranza de Universitario (61 superclásicos).

Mayor número de goles marcados en un superclásico por un solo jugador: Eduardo Fernández Meyzán de Universitario con 6 goles en 1946

A qué hora se juega el Clásico EN VIVO Universitario de Deportes vs Alianza Lima | hora peruana GOL Perú

Perú: 4.00 p.m.

México (Centro): 3.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 2.00 p.m.

México (Noroeste): 3.00 p.m.

Ecuador: 4.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p.m.

Colombia: 4.00 p.m.

Argentina: 6.00 p.m.

España: 10.00 p.m.

España (Islas Canarias): 9.00 p.m.

Uruguay: 6.00 p.m.

Paraguay: 6.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Brasil: 7.00 p.m.

Bolivia: 5.00 p.m.

Venezuela: 5.00 p.m.

Canadá: 5.00 p.m.

Costa Rica: 3.00 p.m.

Guatemala: 3.00 p.m.

Honduras: 3.00 p.m.

El Salvador: 3.00 p.m.

Puerto Rico: 5.00 p.m.

República Dominicana: 5.00 p.m.

Panamá: 4.00 p.m.

Italia: 10.00 p.m.

Francia: 10.00 p.m.

Alemania: 10.00 p.m.

Portugal: 10.00 p.m.

Holanda: 10.00 p.m.

Inglaterra: 9.00 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Clásico Universitario vs Alianza Lima | Guía de canales TV

Perú: GOL Perú y Movistar Deportes.

Colombia: GolTV Latinoamérica.

Chile: GOL Perú, Movistar Deportes y GolTV Latinoamérica.

Argentina: GolTV Latinoamérica.

Bolivia: GolTV Latinoaamérica:

Cómo ver GOL Perú EN VIVO Universitario vs Alianza Lima | Guía de Canales TV

GOL Perú Movistar TV (Satélite): Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD).

GOL Perú Movistar TV (Cable): Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD).

GOL Perú Star Globalcom: Canal 14.

Dónde ver Movistar y CMD EN VIVO Universitario vs Alianza Lima | Guía de Canales TV

Movistar Deportes Perú (Satélite): Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes Chile (Satélite): Canak 786.

Movistar Deportes Perú (Cable): Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD).

Movistar Deportes Star Globalcom: Canal 3.

Movistar TV Chile (IPTV): Canal 786.

Cómo ver América TV EN VIVO Universitario vs Alianza Lima | Guía de Canales TV

América TV DirecTV (Satélite): Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

América TV Movistar (Satélite): Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD).

América TV Claro TV (Satélite): Canal 4.

América TV Movistar (Cable): Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

América TV Claro TV (Cable): Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD).

América TV Cablemas: Canal 4 (SD) y Canal 110 (HD).

América TV Cable Mundo: Canal 11.

América TV Best Cable: Canal 4

América TV Star Globalcom Canal 13.

América TV (Señal Terrestre) Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo: Canal 4.1 (HD) y Canal 4.2 (SD).

América TV Huánuco: Canal 15.

América TV Cusco: Canal 29.

VHF América TV Canal 2: Chimbote y Piura

VHF América TV Canal 4: Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo y Tarapoto.

VHF América TV Canal 5: Ica y Huancavelica.

VHF América TV Canal 6: Huacho y Trujillo.

VHF América TV Canal 7: Tarma.

VHF América TV Canal 9: Cajamarca y Chuquibamba.

VHF América TV Canal 11: Tacna, Pucallpa e Iquitos.

VHF América TV Canal 12: Tumbes.

VHF América TV Canal 13: Arequipa.

UHF América TV Canal 15: Huánuco.

UHF América TV Canal 29: Cusco.

UHF América TV Canal 47: Puno.

Dónde ver GOL TV Latiniamérica EN VIVO Universitario vs Alianza Lima | Canales

Movistar TV: Canal 510 (SD) y Canal 743 (HD).

Tigo UNE Colombia: Canal 121.

VTR Chile: Canal 163 (SD) y Canal 845 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 120.

Montecable Uruguay: Canal 522.

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 211 (SD) y Canal 743 (HD).

Cómo ver América TV Go EN VIVO Perú vs Brasil | Canales de Televisión

Inicia tu plan pagando $2.99 desde 'tvgo.americatv.com.pe' para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la selección peruana. Asimismo, todas las transmisiones EN DIRECTO de sus programas. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutaron de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

Partido de hoy Torneo Clausura 2019 por Liga 1 Movistar TV

11:30 a.m. Deportivo Municipal vs Academia Cantolao: Gol Peru.

4.00 p.m. Universitario vs Alianza Lima: GolTV Latinoamerica,

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2019 de la Liga 1 Movistar TV | Universitario vs Alianza Lima

Así va la tabla de posiciones previo al Clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Apuestas, Cuotas y Pronósticos EN VIVO Universitario de Deportes vs Alianza Lima: así paga las casas de apuestas

Casa de apuestas: Inkabet

Universitario de Deportes: 2.40

Empate: 3.40

Alianza Lima: 3.10

Casa de apuestas: Betsson

Universitario de Deportes: 2.29

Empate: 3.45

Alianza Lima: 2.90

Casa de apuestas: Te Apuesto

Universitario de Deportes: 2.35

Empate: 3.45

Alianza Lima: 2.70

Casa de apuestas: Timberazo

Universitario de Deportes: 2.26

Empate: 3.41

Alianza Lima: 2.89

Casa de apuestas: Apuesta Total

Universitario de Deportes: 2.25

Empate: 3.40

Alianza Lima: 2.88

Casa de apuestas: bwin

Universitario de Deportes: 2.20

Empate: 3.30

Alianza Lima: 2.90

Casa de apuestas: bet365

Universitario de Deportes: 2.20

Empate: 3.30

Alianza Lima: 2.80

Casa de apuestas: Betfair

Universitario de Deportes: 2.20

Empate: 3.40

Alianza Lima: 2.80

Cómo ir al Estadio Monumental para ver el Clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima

Vea el mapa.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Universitario vs Alianza Lima

Universitario de Deportes: Carvallo, Aldo Corzo, Velarde, Quina, Vásquez, Barreto, Alfageme, Guarderas, Quintero, Osorio y Alejandro Hohberg.

Entrenador: Ángelo Comizzo.

Alianza Lima: Pedro Gallese, Salazar, Beltrán, Riojas, Caro, Kevin Quevedo, Wilder Cartagena, Cruzado, Felipe Rodríguez, Federico Rodríguez y Adrián Balboa.

Entrenador: Pablo Bengoechea.