Bengoechea no se resigna en el Torneo Clausura: "Tenemos que dar pelear hasta que tengamos posibilidades” [VIDEO]

Universitario de Deportes se midió esta tarde ante Alianza Lima para definir al puntero en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. El encuentro, que -como siempre- es uno de los más esperados por los fanáticos del fútbol peruano, tuvo como rotundo ganador al cuadro crema, quien con gol de Alberto Quintero hizo respetar la localía y despuntarse en el Clausura.

Los dirigidos por Ángel Comizzo, hicieron respetar la casa con con un gol de Alberto Quintero, consiguiendo de esta manera llevarse los tres puntos del encuentro, siendo una de sus principales motivaciones los hinchas asistentes al Monumental , que lució con un marco espectacular lleno de hinchas cremas (no se permitió el ingreso de hinchas de Alianza Lima).

Por su parte, Pablo Bengoechea no la pasó muy bien durante el partido, pues tuvo que sufrir junto a sus dirigidos, la anulación de dos goles y un posible penal no cobrado a su favor. Este es además, el segundo clásico del año que el DT ‘blanquiazul’ no puede ganar, ¿será una mala racha que podrá poner fin?, eso no lo sabemos, lo que sí, al final del partido el técnico tuvo palabras para la prensa.

“El arbitraje fue diferente a lo acostumbrado. Me pareció muy bueno. De nivel internacional. Por ahora no tengo opinión sobre las jugadas polémicas”, comentó el técnico en conferencia de prensa, en donde prefirió no referirse a las jugadas polémicas que se dieron durante el encuentro en el Monumental.

Por otro lado, al ser consultado sobre su pensamiento del partido, el técnico respondió: “El fútbol no es de merecimientos, la justicia del fútbol es el resultado”, además agregó: “Nos tocó perder y bueno, tenemos que masticar la bronca, pero estoy conforme con lo que hicieron los jugadores de Alianza”.

Pablo Bengoechea selló sus declaraciones con un mensaje tajante: “A veces el esfuerzo no alcanza, hoy nos tocó perder”. Es así como califica el técnico ‘blanquiazul’ el encuentro de hoy, además, defendió a sus jugadores sobre quienes dice, tiene entera confianza y está conforme con lo demostrado.

"Hoy nos tocó masticar bronca pero, a partir del martes, ya tenemos que darle vuelta a la página y solo pensar en dar pelear hasta que tengamos posibilidades. Queda mucho torneo por delante y sigo creyendo en este plantel que tenemos", sentenció.