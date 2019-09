Liga 1 [ACTUALIZADO]: Así marcha la tabla de posiciones del Acumulado 

Universitario y Alianza Lima disputaron este domingo el clásico del fútbol peruano en el Estadio Monumental Los ‘cremas’ ganaron 1-0 con gol de Alberto Quintero y continúan punteros del Torneo Clausura 2019, pero en la Tabla del Acumulado también se han metido en la pelea. Revisa cómo anda la Liga 1 Movistar.

Binacional se enfrenta mañana a la San Martín y pese a que la pasa mal en el certamen actual, se ubica en el segundo lugar del Acumulado con 47 puntos. Sporting Cristal empató 1-1 con UTC y sigue como líder con solamente dos puntos más; por lo que no puede pestañear de aquí en adelante. La ‘U’ está tercero con 45 puntos y podría dar la sorpresa.

Alianza Lima no están tan lejos de la parte arriba del cuadro, ya que está en el cuarto lugar con 43 puntos en el acumulado. Perdió el superclásico con los 'merengues', pero de igual manera sigue en la lucha en el Clausura. La próxima semana jugará en Matute y debe sumar de a tres puntos.

La parte baja de la tabla también está al rojo vivo debido hay hasta seis clubes que están comprometidos con la baja. Pirata FC es el colero de la tabla con 20 puntos y todo parece indicar que perderá la categoría. La penúltima casilla le pertenece a Sport Boys, que consiguió cuatro triunfos consecutivos.

La ‘Misilera’ perdió este viernes ante Real Garcilaso y se cortó su buena racha que lo puso de vuelta al ruedo por permanecer en primera. A pesar de que se mantiene en el puesto 17 con 14 puntos, todavía tiene grandes chances de seguir en la Liga 1 el próximo año.

Y es que la San Martín es el equipo más cercano a los ‘Rosados’ con solamente un punto más y este lunes se enfrentará de local contra el campeón del Apertura 2019. UTC y Unión Comercio están ahí no más con 30 puntos y ya no puede tropezar si no desean tener problemas con la baja. Un poco más arriba está Municipal, que ganó una sola vez en el Clausura.

Liga 1: Tabla de posiciones del Acumulado