Ayacucho FC vs César Vallejo EN VIVO vía Gol Perú por el Torneo Clausura 2019

Ayacucho FC vs César Vallejo EN VIVO ONLINE| Este lunes se juega la novena fecha del Torneo Clausura 2019. Este duelo está pactado para las 3:30 p.m. en el estadio Ciudad de Cumaná y será transmitido EN DIRECTO vía Gol Perú. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto Líbero.pe.

César Vallejo es uno de los equipos que está peleando por conseguir el boleto que les permita participar en un torneo internacional. Los 'Poetas' están sexto en la tabla acumulada de la Liga 1 con 38 puntos, una muestra de su regularidad.

El equipo dirigido por José Guillermo del Solar quiere sumar en una plaza difícil como la es Ayacucho. Para este duelo, el estratega de los 'Poetas' contará con la presencia de sus principales jugadores. Santiago Silva es el goleador del equipo, mientras que Víctor Cedrón y Ronald Quinteros son los encargados de conducir los hilos del ataque 'Poeta'.

"Sabemos que Ayacucho es una plaza muy complicada, ante un rival que juega muy bien y está haciendo un buen campeonato. La aspiración que tenemos es pelear arriba, así que tenemos que ir a ganar", expresó uno de los líderes del plantel poeta, Leandro Fleitas.

👉🏽📸 Semana finalizada en la Villa Poeta. #FuerzaVallejo pic.twitter.com/hQDIymmKO3 — UCV Club Deportivo (@clubucv) September 28, 2019

Por su parte, Ayacucho FC también se encuentra peleando por asegurar una clasificación a un torneo internacional. Los 'Zorros' es un equipo irregular, pero en su casa tratan de ser sólidos.

El cuadro local confía en el olfato goleador de Mauricio Montes para sumar los tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones. Ayacucho FC sabe que es la oportunidad perfecta para dar el punto de quiebre.

Precisamente, los 'Zorros' están en los últimos lugares del Torneo Clausura y sus hinchas se empiezan a desilusionar con el desempeño de su equipo en el último torneo del año.

AYACUCHO FC VS CÉSAR VALLEJO | EN VIVO | POSIBLES ALINEACIONES

Ayacucho FC: C. Grados; A. Perleche, D. Minaya, H. Mosquera, L. Trujillo; E. Nungaray, T. Carranza, C. Mejía, C. Preciado; M. Montes, W. Aguirre.

César Vallejo: R. Fernández, E. Villamarín, L. Fleitas, R. Garcés, F. Medina, E. Rodas, F. Ysique, R. Quinteros, R. García, V. Cedrón y S. Silva.

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs César Vallejo EN VIVO por la fecha nueve del Torneo Clausura 2019?

14:30hs Hora Mexico, Distrito Federal

15:30hs Hora Colombia, Bogotá

17:30hs Hora Argentina, Buenos Aires

17:30hs Hora Paraguay, Asunción

15:30hs Hora Ecuador, Guayaquil

17:30hs Hora Brasil, Saõ Paulo

17:30hs Hora Chile, Santiago

15:30hs Hora Peru, Lima

15:30hs Hora EE.UU., Chicago

17:30hs Hora Uruguay, Montevideo

16:30hs Hora USA, Nueva York

14:30hs Hora Costa Rica, San José

14:30hs Hora Nicaragua, Managua

16:30hs Hora Canada, Toronto

16:30hs Hora Bolivia, La Paz

21:30hs Hora España, Madrid

14:30hs Hora Honduras, Tegucigalpa

15:30hs Hora Panama, Panama

13:30hs Hora EEUU, Los Angeles

14:30hs Hora Guatemala, Guatemala

16:00hs Hora Venezuela, Caracas

20:30hs Hora Inglaterra, Londres

Ayacucho FC vs César Vallejo | Canales de transmisión

Chile: Perú Mágico

Internacional: Fanatiz International, GOLTV Play, Bet365

Perú:Gol Perú

Estados Unidos: Perú Mágico

Venezuela: Perú Mágico

Ayacucho FC vs César Vallejo EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Ayacucho FC vs César Vallejo, Libero.pe realizará una transmisión minuta a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.