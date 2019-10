Manuel Barreto apelará a dos jugadores con calidad y experiencia para los partidos que se vienen

Si bien Sporting Cristal vivirá días de ensueño, en los que jugará cinco partidos consecutivos sin salir de la capital, Manuel Barreto está preocupado porque en dos de esos duelos sufrirá bajas debido a las convocatorias de la selección mayor y Sub 23.

Este domingo (11:00 a.m.), ante Real Garcilaso, Cristal no podrá tener a Patricio Álvarez en el arco ni a “Canchita” Gonzales. En su reemplazo jugarían Renato Solís y Martín Távara; mientras que Cristian “Titi” Ortiz regresaría al once como enganche.

Es por ello que la batuta en la Celeste deberá ser tomada por jugadores como Cristian Palacios y el mismo “Titi” Ortiz, quienes han sido los más desequilibrantes en ofensiva durante el año, y así mantenerse firmes en la búsqueda del bicampeonato nacional.

Para la fecha 11 el escenario se presenta más complicado para Barreto. Ante Universitario, en el Monumental, además de las ausencias mencionadas, los del Rímac no podrán alinear a Solís, G. Chávez, Pretell, Távara, Pacheco, Sandoval y Olivares, quienes han sido llamados por Nolberto Solano a la selección peruana Sub 23.

De no haber algún imprevisto, Barreto presentaría un equipo inédito y con muchos cambios para esa fecha.

Cristal ya suma cuatro partidos sin conocer la derrota. El cambio de DT le dio otro vuelo.