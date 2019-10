Alianza Lima y las cinco faltas que tanto reclama a los árbitros de la Liga 1 | VIDEO

El Alianza Lima vs Universitario tuvo a seis árbitros en escena para lograr una labor impecable. Sin embargo, a Joel Alarcón, el juez principal, se le pasó cobrar un penal a favor de los blanquiazules que pudo cambiar la historia del partido.

Alianza Lima perdió y acepta que Universitario hizo un poco más, pero no respira paz porque una vez más siente que los árbitros con su mala labor perjudican al equipo y favorecen a otros.

“Si bien somos autocríticos en decir que no ganamos los partidos porque no hicimos los goles, no podemos ocultar los horrores que han venido cometiendo los árbitros en contra de Alianza”, dijo César Torres, directivo grone.

La gota que derramó el vaso

En el clásico Aldo Corzo tomó con ambas manos a Federico Rodríguez e impidió que el delantero le pegue a la pelota con la cabeza. Todo en el área y frente a las narices del juez Joel Alarcón.

“Lo ocurrido en el clásico fue la gota que rebalsó el vaso. Cuesta creer que ni Alarcón, ni el juez asistente de occidente, ni el ubicado detrás del arco, hayan visto que Corzo tomó del cuerpo a Rodríguez de manera escandalosa”, agregó Torres.

Las acusaciones fueron más graves aún. “No quiero creer que los árbitros están siendo rigurosos con Alianza Lima porque fuimos unos de los pocos clubes que se opusieron al tema de los estatutos de la FPF. Tal vez Agustín Lozano (titular de la federación) y compañía nos estén pasando factura a algunos equipos y favoreciendo a otros”. Conar ayer recibió el pliego de reclamos del cuadro blanquiazul.

Alianza Lima y las cinco faltas que reclaman

UTC 1-1 Alianza Lima

¡Qué hiciste! Jesús Cartagena no cobra un claro penal contra Adrián Ugarriza en el área de UTC.

Universitario 2-0 Binacional

¡Terrible! Andy Polar es derribado por Gerson Barreto en el área de Universitario. El juez Alberto Menéndez le dice que se pare y que siga.

Castigado: Aldair Rodríguez de Binacional también fue derribado en el área y el árbitro no cobró el penal. Días después la CONAR castigó al juez.

Sport Huancayo 0-1 Universitario

¡Polémica! Christian Ramos frente a Huancayo toca el balón con la mano dentro del área pero el juez Michael Espinoza descarta penal. Luego, le cobra un pena máxima a los cremas que es discutida.

Alianza Lima 0-1 Universitario

¡Escándalo! Aldo Corzo de Universitario sujeta con ambos brazos a Federico Rodríguez de Alianza Lima dentro del área.