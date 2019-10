Martín Vizcarra disolvió el Congreso ¿Qué pasará con el Torneo Clausura 2019?

La tarde de hoy y luego de que el Congreso de la República negase la cuestión de Confianza al entonces primer ministro Salvador Del Solar, Martín Vizcarra anunció mediante un mensaje a la Nación que se decidió disolver el Poder Legistativo. Tras ello, surgió la pregunta ¿Qué pasará con el desarrollo del Torneo Clausura 2019?

Según trascendió desde la interna de la FPF, no hay motivos para que se detenga el desarrollo del Torneo Clausura. Sin embargo, se dejó en claro que si la situación se torna hostíl, la fecha 10 del campeonato peruano que está programado para disputarse viernes, sábado y domingo, se tendría que parar por unos días días.

Al tema que se hace referencia es básicamente porque el Ministerio del Interior no estaría en capacidad para dar las garantías necesarias para que se disputen los partidos, sobre todo, los que se desarrollarán en en la capital como Alianza Lima vs Pirtata FC, Sporting Cristal vs Real Garcilaso y Sport Boys vs Universitario de Deportes.

Precisamente el Universitario vs Sport Boys a jugarse en el Miguel Grau este domingo fue catalogado de alto riesgo. Y de seguir un tenso panorama en el tema político, podría suspender, pero por lo pronto, aún no hay un pronunciamiento oficial, salvo versiones de diversos directivos del fútbol peruano.

¿Qué pasará con el Perú vs Urguuay? Ambas selecciones se enfrentarán en la Fecha FIFA de octubre. El primer amistoso se disputará en el estadio Centenario de Montevideo y el viernes 11 y cuatro días más tarde se volverán a medir, esta vez en el Estadio Nacional. Se espera que estos partidos se desarrolle con total normalidad.

“Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República... Se busca una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando hace más de tres años”, dijo Martín Vizcarra en mensaje a la Nación.