Liga 1: Jugadores de Pírata FC decidieron no entrenar por fata de pagos y analizan no jugar ante Alianza

Los problemas no se detienen en Pirata FC. Anderson Cueto, jugador del cuadro norteño, reveló que este miércoles no entrenaron como medida de protesta ante la falta de pagos. El habilidoso volante indicó que no saben si jugarán ante Alianza Lima, este sábado a las 8:00 p.m., por la décima fecha del Torneo Clausura 2019.

En diálogo con Ovación, Anderson Cueto denunció que el presidente de Pirata FC no se comunica con los jugadores y en algunos casos la deuda asciende a tres meses de sueldo. Por esta razón, decidieron no entrenar como medida de protesta, hasta que la situación cambie o reciban repuestas por parte de los directivos del club.

"Esta mañana (miércoles) decidimos no entrenar porque nos siguen debiendo y, por ahora, nadie nos dice nada de nada. Dependiendo del acuerdo que tiene cada jugador, el club adeuda dos, tres y hasta cuatro meses de sueldo al plantel, pero lo peor de todo es que no vemos ninguna solución y el presidente no se deja ayudar", indicó Anderson Cueto.

El futbolista reconoció que pese al esfuerzo que viene realizando los jugadores por sacar adelante esta situación, no reciben el apoyo de los directivos. El plantel no sabe si jugará este sábado ante Alianza Lima en Matute.

"No sabemos qué pasará, pero sería lamentable que el equipo no se presente al partido ante Alianza, tomando en cuenta que ellos ya están vendiendo sus entradas. Realmente eso vería muy mal, pero sinceramente es lamentable que sigamos a la deriva. El 'profe' Carlos Cortijo nos viene apoyando y está con nosotros, porque él comprende todo lo que estamos pasando".

Como se sabe, Pirata FC se encuentra peleando por no descender y perder ante Alianza Lima será un duro golpe. Los jugadores ya hablaron con la Agremiación de futbolistas para conocer qué medidas deben tomar y esperan que todo esto mejore.

"Realmente en vez que esto mejore, cada vez estamos más solos. El presidente del club no contesta las llamadas y, si bien el jefe de equipo da la cara, a la hora de la verdad él no puede solucionar nada. Ya hablamos con la gente de la Agremiación e imaginamos que a ellos el presidente sí les van a contestar más aún ahora que ya hicimos pública nuestra queja", finalizó.