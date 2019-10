Chorri anuncia que Brandon Palacios no continuará en Cristal

La temporada aún no acaba y tal parece que Sporting Cristal ya están trabajando en la renovación de contratos de los jugadores que continuarán para el periodo 2020. Precisamente en esa lista no aparecería el nombre de Brandon Palacios pues su padre, el Chorri, confirmó que su hijo no continuará en el club celeste.

"El contrato con Cristal termina a fin de año y no va a continuar...Como ídolo de Cristal, estoy dolido por la situación de mi hijo”, señaló Roberto ’El Chorri’ Palacios en una entrevista que concedió para el medio nacional “Las Voces del Fútbol”.

En seguida, el ídolo de Sporting Cristal, dejó una polémica frase en el programa mencionado. “Esto es una experiencia que lo va a ayudar a madurar y aprender que en el fútbol no es todo color de rosas. Cuando las cosas no se dan hay que buscar alternativas"

Además, el Chorri Palacios descartó que su hijo se mude a La Victoria, pero si confirmó que recibió otras propuesta de equipos importantes. "No me llamaron de Alianza, pero sí hubo acercamientos de otros clubes importantes. Brandon está apenado y triste por no jugar".

En lo que va del año, Brandon Palacios solo ha jugado 4 partidos en el primer equipo de Sporting Cristal donde anotó solo un gol. Es decir, en total solo ha acumulado 156 minutos tras jugar ante Cantolao, Atlético Grau, Cesar Vallejo, Unión Comerico y Sport Boys. El resto de la temporada, el hijo del Chorri Palacios ha jugado en la Reserva de Sporting Crisal.

“Recordemos que delante de Brandon Palacios están Canchita Gonzáles, Pacheco, Sandoval y Ortíz... Hay que tener en cuenta eso, no es que tengamos algo en contra del jugador”, dijo hace unos días Manuel Barreto, técnico de Sporting Cristal.