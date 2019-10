Sport Boys vs Universitario se jugará a puertas cerradas en el Callao

Si bien es cierto en las redes sociales del club rosado se ha difundido la noticia de que el encuentro entre Sport Boys vs Universitario se jugará solo con hinchada local, a estas horas del día se maneja la información de que el encuentro finalmente se disputaría a puertas cerradas.

Hasta la tarde de ayer ya había un acuerdo que se juegue con público, sin embargo, faltaba la firma de la Policía Nacional de Perú, que finalmente no aceptó el plan operativo para evitar cualquier tipo de enfrentamientos entre hinchas tal cual sucedió en el clásico del domingo pasado donde dejó el saldo fatal de una víctima.

Además, se conoció que la PNP del Callao solicitó apoyo a la Policía de Lima, sin embargo esta fue negada por la situación que atraviesa el país. Y es por ello que los agentes están enfocados en lo que pueda pasar en las calles pues hay algunas marchas pactadas en apoyo al Presidente Martín Vizcarra quien disolvió el Congreso.

Otra de las razones: PNP del Callao solicitó apoyo a la de Lima, sin embargo esta fue negada por la situación que atraviesa el país. En @sportboys seguirán agotando todos los recursos posibles en el transcurso del día. Hasta el momento se juega a puertas cerradas @liberoperu https://t.co/RAxGdKCoDN — Diego Sotomayor Soto (@DiegoSotomayor7) October 3, 2019

Pero, en Sport Boys no se rinden ante esta difícil situación. La directiva del club rosado seguirán agotando todos los recursos posibles en el transcurso del día con tal de conseguir las garantías necesarias para que el encuentro se juegue con público. Hasta el momento se juega a puertas cerradas.

La recomendación de la Policía es que no se juegue el partido ni a puertas cerradas. La idea es que se reprograme. Otro de los motivos es que la máxima autoridad estará molesta con la administración de Sport Boys con irregularidad que han ocurrido en partidos anteriores. En el transcurso del día habrá más novedades.

Para no verse perjudicado en el tema económico, una de las alternativas podría reprogramarse el encuentro, sin embargo, en Universitario dejaron en claro que no aceptarán para nada esta medida. "Nosotros no vamos a aceptar la postergación del partido, así que la única solución sería que se juegue a puertas cerradas en el caso de que no haya garantías para el partido ante Sport Boys”, dijo el Gerente Deportivo merengue.