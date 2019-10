Manuel Barreto dejó lapidaria frase por medida de la FPF sobre convocados

Este domingo en el Aberto Gallardo, Sporting Cristal recibe a Real Garcilaso por la décima jornada del Torneo Clausura 2019. Sin embargo, Manuel Barreto no podrá contar con dos titulares (Christofer Gonzáles y Patricio Álvarez) quienes fueron convocados a la Selección Peruana.

Lo que incomoda al técnico de Sporting Cristal es la medida implementada por la FPF de ceder a los jugador convocados varios días antes de lo que indica la FIFA. En la previa del duelo ante los cusqueños, Manuel Barreto dejó una frase lapidaria.

"Hay jugadores que se pierden el 30 por ciento de partidos con sus clubes. Después los clubes tendrían que evaluar si les conviene o no contratar jugadores de selección si sigue esta medida. Es un tema muy profundo", dijo el técnico de Sporting Cristal en conferencia de prensa.

En seguida, Manuel Barreto señaló: "Por supuesto que a todos les gusta estar en la selección pero pienso que también les gustaría jugar este partido con su equipo. Se pierde de vista un poco al hincha que quiere ver jugar a su equipo titular. Después uno es perjudicado y eso no debería ser. Sea como fuere, nosotros afrontaremos los dos partidos que viene sin excusas".

Además, el técnico celeste señaló que todavía no piensa en Universitario, sino en el encuentro del domingo ante los cusqueños. "Ahora lo más importante es el partido del domingo ante Garcilaso. Estamos optimistas por el entrenamiento".

A su vez, la noche del último miércoles, El Chorri Palacios salió a declarar que su hijo Brandon no iba a continuar en Sporting Cristal porque aún no le han renovado el contrato. Ante esta situación, el DT rimense prefirió no ahondar. “Del tema de Brandon es mejor no hablar. Está bien en las prácticas así como el resto del plantel".