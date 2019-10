¿No se presentan? Técnico de Pirata FC se pronunció sobre el partido ante Alianza Lima

Ante las diversas informaciones donde se indica que Pirata FC no se presentaría en Matute para jugar contra Alianza Lima, el técnico del Club de Olmos salió al frente para aclarar la situación dejó en claro que no permitirán ningún ‘boicot’ para tumbarse a su equipo.

"Lo primero que le dije a los muchachos es que respeto su posición, yo no puedo ir contra sus familias, sus remuneraciones pero también es importante recordar que tenemos un compromiso que cumplir y tampoco vamos a lograr nada haciendo un boicot para no jugar un partido importante", dijo Carlos Cortijo, técnico de Pirata FC para Ovación.

Además, Carlos Cortijo dijo que ante los blanquiazules contarán con sus principales jugadores. "El sábado vamos a jugar con el equipo completo, vamos a buscar los 3 puntos. Venimos de ganarle a Huancayo que es un equipo importante y por qué no hacerlo también esta fecha en Lima".

Entre otras cosas, el DT de Pirata FC lamentó a la situación que ha tenido que llegar el plantel por el tema de deudas. "Es lamentable llegar a un extremo tan fuerte, la transición de la Copa Perú al fútbol profesional es complicada y tiene que entrar gente con dinero. La directiva se ha comprometido a saldar todas las deudas del equipo en los próximos días para que puedan estar tranquilos".

Por su parte, sobre las supuestas deudas pendientes que tiene Pirata FC con el plantel, el presidente Manuel Aguinaga aclaró el panorama. "No es un doble contrato, sino que son incentivos por compromiso y rendimiento. Hay jugadores que han pedido por clasificación a un torneo internacional o goles convertidos"

"No estamos hablando mal de nuestros jugadores, sino que las soluciones no se hacen de la noche y la mañana. Hemos hablado con nuestro asociado para ver cómo mejoramos. Yo pienso que sí vamos a llegar al partido contra Alianza, tenemos 30 jugadores y no tenemos más problemas para viajar a Lima", finalizó el presidente de Pirata FC.